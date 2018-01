Campeón mundial en categoría Cadetes, el taekwondoín juarense Luis Salazar irá hoy a la conquista del oro por segundo año consecutivo en el Abierto de los Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, sólo que lo hará en una división diferente: Menos de 37 kilogramos (Fly).Salazar Márquez, de 14 años y 1.51 metros, quien abrirá el calendario competitivo del 2018 con este evento, subió al podio en las dos últimas ediciones de la prestigiada justa.Ambas, en el límite de los 33 kilogramos.En el 2016, cuando sufrió una lesión en las ingles, en semifinales y ya no pudo continuar en combate, logró medalla de bronce y, el año anterior, se colgó el metal dorado.Después que ayer libró sin problemas la báscula en la ceremonia de pesaje, Luis hoy irá a recoger lo que consideró, le pertenece.“Muy consciente lo que vengo a hacer nada más, recoger la medalla de oro”, comentó.Ganador de la medalla de oro en el Campeonato Nacional de Taekwondo, en Monterrey, Nuevo León, en noviembre pasado, en esta división (Menos de 37 kilos), Luis afirmó que se siente muy bien en este nuevo peso.“A gusto, a gusto”, mencionó.En torno a cómo afrontar el evento, declaró que está listo en todos sentidos.“Desde El Paso, de Juárez, ya vengo preparado mentalmente, físicamente. Ya tengo como quien dice la mentalidad para ganar y la estrategia ya es dependiendo con cada peleador”, expuso.Adelantó que uno de los rivales más fuertes que tendrá en el torneo será el representante de Hungría, quien es el actual monarca de Europa.Su condición de campeón mundial lo hace fácilmente identificable al resto de los artemarcialistas, lo cual, no complica el evento para él.“No, nada más tranquilo, seguro más nunca confiado, pero, disfrutando de la competencia. Me siento muy a gusto, aquí –en Las Vegas, Nevada- desde que llegamos, disfrutando de la competencia. Llegar y así, tranquilo y disfrutando todo”, mencionó.A raíz de una lastimadura entre la zona del glúteo y el muslo, no entrenó a full en su preparación que comenzó a inicios de mes, dijo.“De hecho, vengo saliendo de una lesión. No tuve muy buena preparación, pero ya queda todo en… físicamente sé que vengo bien preparado, ya nada más mentalmente. Ya me recuperé bien”, afirmó.Talento Deportivo 2017, Luis quiere tener un año tan exitoso como el anterior, en el que en agosto, en Egipto, trepó a la cima del podio y se convirtió en el primer mexicano en ganar una medalla en un mundial de la citada categoría.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.