Will Hernández, ex liniero ofensivo de los Mineros de UTEP tomará parte en el reto de futbol americano All-Star State Farm 2018, que se llevará a cabo este viernes a las 7:00 p.m. en el Estadio AT&T, en Arlington, Texas, y que será transmitido por ESPN2.Hernández tuvo una actuación destacada en el Senior Bowl el fin de semana y seguirá representando a UTEP en la competencia de habilidades, que contará con la participación de 24 de las estrellas más brillantes del futbol americano colegial divididas en seis equipos, según la conferencia en la que juegan.Cada equipo constará de cuatro jugadores de la misma conferencia que competirán por la supremacía de la conferencia en una serie de pruebas de habilidades. Las conferencias representadas son ACC, Big Ten, Big 12, Pac-12, SEC y cuatro de los mejores jugadores fuera de las llamadas Power Five que se denominarán el equipo de ‘Comodín’. El guardia ofensivo nativo de Las Vegas será parte del equipo ‘Comodín’, que además incluye a Logan Woodside (mariscal de campo de Toledo), Marcus Davenport (ala defensivo de UTSA) y Cedric Wilson (receptor abierto de Boise State).Titular durante sus cuatro años en UTEP, Hernández fue nombrado para el segundo equipo AP All-America 2017, el segundo equipo de CBS Sports All-America, el equipo ideal de la Conferencia USA y el equipo ideal Pro Football Focus All-American.Hernández cubrió el lado ciego de los mariscales de UTEP, permitiendo cero capturas contra WKU y UTSA y solo permitió una ante Oklahoma y ante North Texas, campeones de la Division Oeste de la C-USA.Cada jugador participará individualmente en un evento programado y luego terminará con un evento completo en equipo. Los eventos serán cronometrados y tendrán ganadores individuales que juntarán en un puntaje acumulativo para determinar el equipo ganador.

