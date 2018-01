No inquieta falta de gol de Bravos

La ausencia de gol en Bravos de Ciudad Juárez en los últimos tres juegos, dos de liga -contra UAT y Potros UAEM- y uno de Copa –frente a Pumas UNAM–, no inquieta al entrenador Miguel de Jesús Fuentes, quien destacó que la escuadra genera llegadas al área rival.“Tranquilo, tranquilo. Tenemos las llegadas, aunque falta meter gol. Yo veo las cosas buenas, llevamos cuatro partidos de liga sin perder, recibimos un solo gol, entonces, hay que ver el vaso de los dos lados, medio lleno y medio vacío. Sí, es cierto, nos hace falta gol, hay que meterlas. Las tenemos, hay que meterlas, nada más, tranquilo”, apuntó.Manifestó que la ausencia de gol no ha repercutido en el ánimo del equipo.“No tiene por qué ser un revés. No tiene que sumar hacia abajo esto. A final de cuentas, sumamos un punto. Nos hubiera gustado sumar de tres –puntos–, pero el equipo no está ni golpeado anímicamente. Me gustó que el equipo está caliente de que hicimos todo el esfuerzo, tácticamente sacamos un central, aventamos un media punta, dos nueves, dos extremos, hicimos todo y, a veces, así es el futbol”, dijo.Fuentes Razo afirmó que en el primer tiempo no le gustó mucho el funcionamiento de los Bravos.“Potros sabíamos a qué iba a venir a jugar, a romper el ritmo, a cada balón que pudiéramos contragolpear, hacer falta, eso nos mató el ritmo y tuvimos poca movilidad”, expuso.Indicó que la gente que jugó por fuera como Irving Ávalos, no tuvo un buen partido.Fuentes advirtió que los Bravos deben buscar más herramientas cuando los equipos, como Potros UAEM, vienen al Estadio Olímpico Benito Juárez, a entorpecer el juego, a hacer faltas constantes y a ensuciar el encuentro.“Tenemos que mejorar en eso, porque es una realidad, si de visitante vamos así, de local, es increíble”, señaló.BRAVOS GOLEAN A CHINARRASEn el arranque de la segunda vuelta de la temporada 2017-2018 de la Tercera División, en la jornada 14, los Bravos FC Juárez golearon ayer 7-2 a Chinarras Aldama, en Chihuahua.Tres goles de Sergio Durán, uno de Javier Nevárez, Jesús Salazar, Roberto Alderete y José Rodríguez, dieron forma a la victoria de los Bravos quienes se mantienen en la cima del Grupo XIII con 35 unidades en el pelotón.

