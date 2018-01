Mantiene Harmon ayuda a Patriotas

Foxborough, Massachusetts.- Duron Harmon pensó que había llegado el momento de hablar el 1 de octubre, media hora después de que los Patriotas cayeron por 33-30 ante los Panteras de Carolina.Mientras sus compañeros caminaban apesadumbrados en el camerino, tras sufrir su segunda derrota en cuatro partidos, Harmon se sinceró al preguntársele qué había salido mal con una defensiva que había permitido 30 puntos o más en tres ocasiones.“Evidentemente, lo que estamos haciendo no es suficientemente bueno, así que hay que mirarnos al espejo y preguntarnos, ‘¿estamos haciendo lo suficiente para ganar?’”, dijo Harmon esa noche.Y no era la primera vez que Harmon trataba de motivar a sus compañeros con comentarios francos.En el medio tiempo del pasado Super Bowl, arengó a los Patriotas. Muchos de sus compañeros consideran que aquel gesto fue clave para que el equipo remontara una desventaja de 25 puntos y venciera a los Falcons de Atlanta.Desde el receso entre temporadas, cuando firmó un contrato por cuatro años y 17 millones de dólares, el capitán defensivo se ha mostrado más extrovertido en los vestuarios, y es uno de los jugadores más regulares en los momentos cruciales de los encuentros.Lideró al equipo con cuatro envíos interceptados, incluido uno en la zona de anotación durante los últimos segundos del encuentro que Nueva Inglaterra ganó por 27-24 en Pittsburgh. Esa victoria ayudó a que los Pats aseguraran la ventaja de locales en los playoffs.El safety de 27 años afirma sentirse todavía como un “joven jugador”, pero acepta que le resulta más fácil expresar sus opiniones de cara a su tercer Super Bowl, donde los Patriotas enfrentarán el próximo domingo a las Águilas de Filadelfia.Harmon considera que está jugando con una defensiva formada por jugadores que tienen su misma mentalidad, tal como lo evidenció aquel triunfo ante Atlanta. Asimismo, el jugador señala que no le preocupa herir sentimientos en un camerino donde hay una alta exigencia.“Simplemente somos un grupo de combatientes”, indicó. “Sólo miren cómo evolucionó este año. No comenzamos como queríamos, perdimos el partido inaugural, tuvimos un récord de 2-2, pero nadie aquí hizo caso a todo el ruido. Lo ignoramos, hicimos todo lo que pudimos por mejorar durante el año y por eso estamos aquí ahora, porque seguimos peleando”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.