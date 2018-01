Federer, primer tenista en ganar 20 Grand Slam

Roger Federer, otra vez, hizo historia. Como en el 2017, cuando volvió luego de seis meses sin jugar, se quedó con el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. Y agigantó su leyenda. Una vez más, sí. Fue tras vencer, en cinco sets, al croata Marin Cilic, en un 6-2, 6-7, 6-3, 3-6 y 6-1 al que le sobró incertidumbre y, lógico con el suizo presente, tenis del más alto nivel, informa El Clarín.Parecía que lo tenía Federer. Parecía que lo tenía Cilic. Si algo tuvo la final es que fue cambiante y la incertidumbre se estiró hasta el quinto set. El suizo comenzó sin problemas con la conquista del primer set por 6-2. Necesitó apenas 24 minutos ante un Cilic que se mostraba inferior. Era el momento en que daba la sensación de que Su Majestad no precisaría demasiado para la conquista de su 20° título de Grand Slam, el 6° en Australia para igualar a Roy Emerson y a Novak Djokovic como el más ganador en Melbourne Park.Pero el croata se despertó y, con mucho esfuerzo, se quedó con el segundo parcial por 7-6. A partir de ahí, ya nada volvió a ser sencillo para Roger. Si bien se repuso, ganó el tercero y hasta dispuso de un quiebre en el arranque del cuarto set para definir la historia, Cilic demostró por qué a partir de este lunes será el nuevo número 3 del mundo y, con otro 6-3, estiró el suspenso hasta el quinto set.Y ahí sí, Federer, que además de rubricar su título quedó a un pasito de Rafael Nadal en la cima del ránking de la ATP, no dudó, hizo pesar su experiencia en este tipo de partidos y lo ganó con un contundente 6-1. Un triunfo más. Aunque no lo es. El sexto en Australia (lo había ganado en el 2004, 2006, 2007, 2010 y 2017). Y un nuevo argumento para poder afirmar que es el mejor tenista de la historia.

