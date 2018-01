Aterrizan Águilas en Minneapolis

Minneapolis—, Minnesota— Las Águilas fueron el primer equipo en llegar a la sede del Super Bowl LII, donde el 4 de febrero enfrentarán a los Patriotas.Filadelfia aterrizó ayer en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul cerca de las 15:00 horas, tiempo de Ciudad Juárez y El Paso, y luego se dirigió al hotel, no sin antes tener un pequeño percance afuera del Radisson Blu at Mall of America, donde el autobús chocó con una barricada de concreto, sin que sucediera algo de gravedad.Sin embargo, es probable que éste no sea el único incidente que ocurra mientras los emplumados estén en Minneapolis.Algunos seguidores de los Vikingos están molestos, no sólo por la derrota de su equipo en el Juego de Campeonato de la NFC, sino por unos videos que circularon en redes sociales, en los que fanáticos de las Águilas lanzaban objetos a seguidores de Minnesota afuera del Lincoln Financial Field.Esto provocó que habitantes de la ciudad hicieran una campaña que invita a registrarse al servicio de Uber sólo para la semana del Super Bowl para no llevar a los fans de Filadelfia a su destino y dejarlos en otros sitios.Y es probable que no sólo los fans se las vean negras.“He llamado a tres restaurantes en Minneapolis para hacer una reservación para mí y mis compañeros y “no puedo” hacerlo. Bien jugado, fans de Minnesota, bien jugado #FlyEaglesFly”, publicó el viernes en Twitter el safety Chris Maragos.Hoy, cerca de mediodía se espera la llegada a Minneapolis de Nueva Inglaterra.