Rescatan Messi y Suárez victoria para el Barcelona

Barcelona.- El Barcelona flirteó largo tiempo con el desastre, pero Luis Suarez validó su olfato goleador marcando por octava fecha seguida y Lionel Messi añadió otro golazo a su leyenda para rescatar una victoria, 2-1 frente al Alavés, en el estadio Camp Nou.John Guidetti adelantó a los visitantes a los 23 minutos, y el Barsa tuvo que remar contracorriente hasta que Suárez niveló a los 72 y Messi marcó de tiro libre directo a seis del final, alargando así el invicto de su equipo, que sigue comandando el campeonato con 57 puntos por la 21ra fecha.“Si no entras concentrado lo puedes pasar mal. Nuestro gran error fue mirar la clasificación y entrar relajados. En el segundo tiempo nos dimos cuenta de lo que nos estábamos jugando y por suerte remontamos”, resumió Suárez.Los azulgranas mantienen su ventaja de 11 unidades sobre el escolta Atlético de Madrid, que ganó previamente 3-0 a Las Palmas; y el cuarto clasificado Real Madrid (38) sigue lejos de pelear el título pese a vencer el sábado por 4-1 al tercero Valencia (40) y contar un partido menos.Alavés, actual 17mo clasificado, debió conformarse con ofuscar el debut en el once titular del brasileño Philippe Coutinho, flamante fichaje invernal del equipo azulgrana.El Atlético ganó gracias a goles de Antoine Griezmann, Fernando Torres y Thomas Partey a los 61, 73 y 88 minutos, respectivamente, que dejaron a Las Palmas como penúltimo clasificado con solo 14 unidades.El técnico argentino Diego Simeone logró celebrar la 13ra victoria del Atlético pese a la ausencia del goleador Diego Costa, y se desquitó así en parte de la eliminación de la Copa del Rey el martes, a manos del Sevilla en cuartos de final.“El entrenador nos dio una charla y apretamos arriba en la segunda parte. Ahora lo daremos todo hasta el final”, comentó Griezman.Simeone, por su parte, se mostró satisfecho.“El partido no era fácil con las bajas y el golpe de la Copa, que fue duro. Nos estamos reinventando continuamente”, analizó el timonel.Coutinho apenas entró en juego por el Barsa, que tiró mayormente de Messi y Suárez a la hora de generar peligro. El argentino vio como Lucas Digne abría las hostilidades con un disparo cruzado, pero pronto se percató de que el partido no iba a ser un paseo azulgrana, pues Ibai Gómez forzó una primera intervención de Marc-André ter Stegen en escapada, y Fernando Pacheco atajó un cabezazo del uruguayo Suárez, tras tiro libre servido por el propio Messi.Paradójicamente, fue una pérdida del rosarino la que posibilitó el contragolpe del gol del Alavés, anotado por Guidetti en torpe pero afortunada definición, solo frente a Ter Stegen.Pudo caer el segundo en un remate acrobático de Rubén Sobrino tras un saque de banda, pero el último susto del primer tiempo lo dio Messi con un excelente tiro libre directo, que dio en poste tras rozar con los dedos Pacheco.

