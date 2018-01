Dominan Pats y Brady el Super Bowl

Los Patriotas de Nueva Inglaterra están 5-2 en el Super Bowl con Tom Brady.Y estuvieron muy cerca de tener una marca de 7-0.O de 0-7.Así que cuando la gente se pregunta por qué los pronósticos del puntaje contra Filadelfia están entre 5 y 6 puntos de diferencia, deben considerar que la diferencia total del puntaje en esos siete partidos combinados es de 12 puntos: Patriotas 169, oponentes 157.“Si ustedes miran un Super Bowl con los Patriotas, mucha gente piensa que los Patriotas van a dominar y que simplemente van a arrasar con quien sea que estén jugando”, dice Jay Kornegay de la casa de apuestas Westgate Las Vegas.“La realidad es que todas sus victorias en el Super Bowl han sido partidos muy reñidos. La victoria por seis puntos del año pasado fue su más amplio margen de victoria en todos sus Super Bowls.“Es por eso que esperamos que las Águilas resulten ser un equipo muy competitivo, y esperamos también que lleguen a tener el apoyo del público en general. Este es el único evento que depende de la opinión del público. Hay mucho dinero del público en este partido que el que se recibe de los llamados tiburones”.Nueva Inglaterra no ha sido un estanque lleno de tiburones en dichos Super Bowls. Consideremos que los Patriotas no han anotado ni un sólo punto en el primer cuarto de ninguno de esos siete partidos. Ni uno sólo.Y mientras que Brady tiene bien merecidos sus cuatro trofeos del MVP en el Super Bowl, particularmente en las dos victorias pasadas de los Patriotas, aparte de ser el mariscal más exitoso de la NFL en la era moderna, no ha habido una gran diferencia que separe a Nueva Inglaterra de los oponentes que ha llegado a vencer.Consideremos:Patriotas 20, Carneros 17: Super Bowl XXXVI, 3 de febrero del 2002La defensa de Nueva Inglaterra estuvo magistral contra los Carneros, jugando en un estilo ultra-físico que eventualmente conllevó a que se cambiaran ciertas reglas sobre cómo los defensores podrían interactuar con los receptores. Aun así, los Patriotas desaprovecharon una ventaja de 17-3 y San Luis empató el partido quedando tan sólo 1:30 minutos de juego.Fue entonces que Brady demostró quién realmente es. El entrenador de los Carneros, Mike Martz, quien ignoró al corredor estrella Marshall Faulk en un partido que necesitaba del juego terrestre, pensó que Nueva Inglaterra intentaba llevar el partido a un tiempo extra. En lugar de ello, Brady, de 24 años en ese entonces, condujo a su equipo para conseguir el gol de campo de la victoria de Adam Vinatieri.Patriotas 32, Panteras 29: Super Bowl XXXVIII, 1 de febrero del 2004De nuevo los Patriotas desaprovecharon una ventaja en un partido un tanto extraño, con todas las anotaciones teniendo lugar en el segundo y último cuartos. John Kasay de las Panteras, uno de los pateadores más confiables en la Liga, desvió la patada hacia afuera del campo tras el touchdown con el que empataron el partido con 1:08 minutos restantes. Desde su propia yarda 40, los Patriotas con facilidad se colocaron en posición para otro gol de campo ganador de Vinatieri.Patriotas 24, Águilas 21: Super Bowl XXXIX, 6 de febrero del 2005Nueva Inglaterra volvió a repetir, con la ayuda en gran parte de la inefectividad de Filadelfia y su desesperada ofensiva –y el mariscal de las Águilas, Donovan McNabb, incluso vomitó en el campo. Pero Filadelfia tenía el balón y la oportunidad de ganar con menos de un minuto en el reloj, antes de la intercepción de Rodney Harrison.Gigantes 17, Patriotas 14: Super Bowl XLII, 3 de febrero del 2008Este fue quizás el más extraño de todos, debido a que los Patriotas eran invencibles e imparables en la ofensiva. Sin embargo Tom Coughlin y su personal lograron superar a Bill Belichick y a sus asistentes, y a un equipo de Nueva Inglaterra que promediaba con cerca de 37 puntos, y que fue sometido por la presión defensiva de Nueva York.Gigantes 21, patriotas 17: Super Bowl XLVI, 5 de febrero del 2012Coughlin y Eli Manning volvieron a vencer a Belichick y a Brady, con una fórmula muy similar y algunas enormes jugadas. Pero al igual que en el Super Bowl del 2008, Nueva Inglaterra tuvo una tardía ventaja en el último cuarto.Patriotas 28, Halcones Marinos 24: Super Bowl XLIX, 1 de febrero del 2015Este siempre será recordado por la incomprensible decisión de Seattle de lanzar el balón desde la yarda uno de Nueva Inglaterra en los últimos momentos en lugar de entregarla a Marshawn Lynch –quien no por nada es apodado “Beast Mode”.Los Patriotas estaban a tan sólo unos pies y a unos cuantos segundos de perder un tercer Super Bowl consecutivo. Pero Brady estuvo sensacional al lograr que su equipo se recuperara de un déficit de 24-14 en el último cuarto. En ese tiempo fue la recuperación más grande de una segunda mitad en la historia del Super Bowl.Hasta que…Patriotas 34, Halcones 28, en tiempo extra: Super Bowl LI, 5 de febrero del 2017¿Aún no logran comprender qué sucedió en este partido? Estamos igual que el resto de la nación fuera de Nueva Inglaterra –y quizás algunas personas que viven en dicha entidad siguen sin comprenderlo.Fue cuando Brady superó a todos los Joe Montanas y Otto Grahams del futbol profesional para establecerse a sí mismo como el ejemplo a seguir en su posición. Manteniendo a su equipo con hambre y enfocado al estar abajo 28-3 en el tercer cuarto, fue lo que cimentó su innegable habilidad de liderazgo.Recordemos que los cansados Halcones tuvieron una ventaja de ocho puntos y estaban en posición para conseguir un sencillo gol de campo mientras el reloj se agotaba. Pero no lograron hacer nada tras ejecutar unas muy malas jugadas y caer en la trampa de Brady.

