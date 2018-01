Gigante bajo el marco, en tiempo regular y, en los tiros desde los 11 pasos, Emily Alvarado, capitana y portera del Tri femenil, lo volvió a hacer, se vistió ayer de heroína otra vez, en la final del Premundial Sub-20 y, guió a México al triunfo por global de cinco goles contra tres a costa del archirrival Estados Unidos y, a la conquista del cetro del área de Concacaf, el primero para el conjunto azteca en esta categoría.Frente al pentacampeón de la justa y potencia del área, Emily contuvo seis disparos de la escuadra de las ‘barras y las estrellas’ durante los 120 minutos del encuentro, atajó dos penales en Couva, Trinidad y Tobago y fue la gran protagonista de la noche.Precedida por su actuación contra Canadá, que dijo, le trajo muchas de las memorias que vivió en Jamaica en el 2013, Alvarado entró al partido dispuesta a marcar diferencia.“Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y, claro, tengo mucha emoción de jugar este clásico y voy a hacer todo lo que se pueda para ayudar y motivarlas y ganar la copa por MÉXICO y hacer historia con este gran equipo una vez más”, declaró horas antes de la final.Y lo cumplió. Tal como lo hizo en noviembre del 2013, en Montego Bay, Jamaica, sede del Premundial Sub 17, Alvarado Natividad, acreedora al premio Guante de Oro como la mejor arquera del torneo, cerró la puerta, alzó la copa como capitana y volvió a hacer historia con la escuadra tricolor.En un cerrado partido disputado en el Estadio Ato Boldon que terminó empatado a un gol en tiempo regular, con anotaciones de Dayana Cazares, a los 33 minutos, por las verdes, y de Tierna Davidson, al 49, por las estadunidenses, aztecas y yanquis se fueron a tiempo extra.Después de dos periodos de 15 minutos cada uno, la igualada persistió.Así, llegaron los penalties y, al igual que en semifinales contra Canadá, la cancerbera de 19 años y 1.78 metros que juega con las Ranas Cornudas de TCU, en Fort Worth, Texas, fue baluarte en el éxito mexicano.En la tanda de cinco disparos, Emily detuvo el primero a Brianna Pinto, el tercero que ejecutó Kiara Pickett y estuvo cerca de contener el segundo disparo a cargo de Isabel Rodríguez.Por las ahora monarcas que dirige el entrenador Christopher Cuéllar, Katty Martínez, Jimena López, Mía Villegas y Belén Cruz, quien marcó el tanto de la victoria y del campeonato, acertaron.Kimberly Rodríguez, quien cobró el segundo penal, fue la única que falló su tiro.Con el triunfo, México cobró revancha del revés por dos goles a uno ante Estados Unidos en la fase regular e irá al Campeonato Mundial ‘Francia 2018’, en agosto próximo como número uno de Concacaf.MARCADOREU 1, México 12 penales 40-1 Dayana Cázares (32’)1-1 Tierna Davidson (48’)NUMERALIA3 Premundiales jugados por Emily Alvarado con la Selección Nacional Mexicana2 Títulos de Concacaf(‘Jamaica 2013’, en Sub 17, y ‘Trinidad y Tobago 2018’, en Sub 201 Medalla de bronce en ‘Honduras 2015’, en Sub 204 Penales detenidos en este Premudial2 En semifinales contra Canadá2 En la final frente a Estados UnidosPOSICIONES PREMUNDIAL SUB-201 México2 Estados Unidos3 HaitíDISTINCIONES AZTECASEmily Alvarado Guante de OroMiriam García Balón de OroMéxico Fair PlayFICHA TéCNICAEmily Sofía Natividad AlvaradoFecha y lugar nac:9 junio 1998. El Paso, TexasEdad: 19 añosEstatura: 1.78 metrosPeso: 63 kilogramosPosición: PorteraEquipo actual: Ranas Cornudas de la Universidad Cristiana de Texas, en Fort Worth, TexasLogros: Campeona con el Tri femenil en el Premundial Sub 20, en Couva, Trinidad y TobagoMedalla de bronce en el Campeonato de Concacaf Sub 20, en San Pedro Sula, Honduras, donde México logró su boleto al Mundial Sub 20 ‘Nueva Guinea 2016’Campeona en el Premundial Sub-17 con la Selección Nacional Mexicana, en Montego Bay, Jamaica, en noviembre del 2013

