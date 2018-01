Empiezan Patriotas a "sanar heridos"

Foxborough, Massachusetts— Dos de los jugadores clave de los Patriots de Nueva Inglaterra lucen recuperados y listos para viajar a Minneapolis a fin de disputar el Super Bowl.Tras recibir puntos de sutura en la mano derecha antes de la final de la Conferencia Americana que los Pats ganaron la semana anterior, Tom Brady prescindió por fin del guante que había utilizado. Y el mismo entrenamiento sabatino marcó el regreso del tight end Rob Gronkowski, quien sufrió una conmoción cerebral el domingo pasado, en el triunfo sobre los Jaguars de Jacksonville.Ambas señales son sumamente positivas para Nueva Inglaterra, que entrenará sólo una vez más en Foxborough antes de viajar a Minnesota, donde reanudará sus preparativos para chocar con los Eagles de Filadelfia en el Super Bowl LII.Deatrich Wise, integrante de la línea defensiva, se había perdido también algunas prácticas esta semana por una conmoción cerebral, y se unió a Gronk para la sesión de estiramientos a la que tuvo acceso la prensa.Gronkowski no ingresaba en el campo de entrenamiento desde que abandonó el encuentro del domingo en el segundo cuarto. Su casco fue impactado por el de Barry Church, safety de los Jaguars.“Siempre es bueno tenerlo aquí. Es un gran jugador, una gran persona, un gran compañero y una gran parte de lo que hacemos”, comentó Brady. “Evidentemente te duele cuando él no juega, por muchas razones. Pero hace lo mejor que puede y todos tenemos esperanzas”.Aunque Gronkowski y Wise estuvieron en el terreno, no quedó claro si tienen todavía autorización para jugar de acuerdo con el protocolo de conmociones cerebrales. El equipo no está obligado a presentar su siguiente reporte de lesiones sino hasta el miércoles.Gronkowski disputó apenas ocho partidos de la temporada anterior y se perdió todos los playoffs, luego de someterse a una cirugía de espalda.Desde el comienzo de la campaña pasada, Nueva Inglaterra tiene una foja de 12-1 cuando se ausenta Gronkowski. Pero la temporada anterior, los Pats tenían a Martellus Bennett para que ocupara el sitio de su astro.Bennett se marchó a Green Bay antes de la presente campaña, pero los Packers lo dieron de baja en noviembre. Firmó de nuevo con Nueva Inglaterra, pero sólo apareció en dos partidos antes de que se le colocara en la reserva de lesionados por el resto de la temporada.

