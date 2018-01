Dejan ir la victoria

Con la pólvora mojada, frente a un equipo que vino a no perder y a defenderse a piedra y lodo, el cuadro de Bravos FC Juárez desperdició importantes oportunidades para anotar, perdonó y sacó un amargo empate sin goles con Potros UAEM, en un duelo equino muy poco atractivo, disputado ayer en el Estadio Olímpico Benito Juárez ante 6 mil 117 aficionados.La escuadra de la UAEM, que no contó con su goleador Antonio López por lesión, paró un 4-4-2 y como se esperaba, defendió en ocasiones hasta con 10 jugadores, incluido el portero, y dejó solo en punta a Dante Osorio.Ante este planteamiento de Héctor Hugo Eugui, entrenador del cuadro mexiquense, el FC Juárez que, a su vez, no alineó a Lucas da Silva, también por lastimadura, trató de romper esta formación, de encontrar espacios y de ir al frente.En uno de sus primeros arribos a la puerta defendida por Héctor Estrada, Ian Arellano mandó un centro al área por banda derecha que Aarón Gómez remató a las manos del arquero visitante, a los cinco minutos.Con el balón en los pies del conjunto de casa la mayor parte del tiempo, el cual, intentó abrir a los Potros, vino un centro por izquierda que el central Alfonso Rippa desvió a tiro de esquina en una acción peligrosa en la que por poco manda la pelota al fondo de su propia puerta.Al 38 de acción, el colombiano Johan Arango sustituyó a Irving Ávalos, debutó en el futbol mexicano y volanteó por la banda izquierda, zona donde se desenvuelve Da Silva Xavier.La UAEM tuvo su primera jugada ofensiva importante a los 43 minutos en un disparo que Enrique Palos desvió y se estrelló en el poste derecho.Carente de emociones y futbol, el primer tiempo finalizó sin anotaciones.En el arranque del segundo tiempo, el once local que sumó dos juegos sin anotar en la liga, continuó en la búsqueda del tanto de la diferencia y, en un tiro de esquina, Willian Antunes remató por un costado de la meta mexiquense.Tras una serie de llegadas a la meta visitante, de tres corners consecutivos y de un anticipo de la zaga en una incursión de Gómez Gómez, al 54, el defensa Dieter Vargas lo trabó dentro del área.El árbitro central Mario Vargas señaló la pena máxima, Mario Ortiz ejecutó la falta al 55, Estrada recostó a su derecha y evitó el tanto del FC Juárez que dejó ir la gran opción de la victoria.Gómez intentó una vez más con un disparo muy cruzado, al 68.Dos minutos después, se dio la pincelada más futbolística del juego, una pared entre Ortiz y Arango que dejó solo al sudamericano frente a Estrada, quien rechazó el tiro del debutante y salvó a la UAEM.Habilitado como ‘diez’, Arango, de buena actuación y muy participativo, mandó un pase a banda derecha a Mauro Fernández, quien envió su centro al área y la defensa alejó el peligro.Rodrigo Prieto reapareció en el eje del ataque de Bravos.Al final, pese a la insistencia de Ciudad Juárez, la UAEM se llevó la igualada a casa.Con el resultado, el conjunto de Bravos llegó a ocho puntos, sigue sin perder en el Ascenso MX, con dos triunfos y dos igualadas y ascendió un puesto en la clasificación general, donde ahora es sublíder.Este miércoles 31 visitará a Mineros Zacatecas y, el sábado tres de febrero, recibirán a Dorados Sinaloa, en jornada doble.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.