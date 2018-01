“Nada más tenemos que enfocarnos en lo nuestro y seguir haciendo lo que hemos hecho”, así respondió Emily Alvarado a la página oficial de la Concaf, sobre el juego de esta tarde contra Estados Unidos en el que estarán de por medio la medalla de oro y el título del Premundial Sub 20, en Couva, Trinidad y Tobago.Heroína de la jornada en la semifinal contra Canadá, anteayer viernes, cuando atajó dos penales a Julia Grosso y a Jordyn Huitema, Emily, jugadora de las Ranas Cornudas de TCU, guió a México al mundial ‘Francia 2018’, a celebrarse en agosto entrante.Hoy, a las 14:00 horas, en el Estadio Ato Boldon, Alvarado y sus compañeras en el Tri que dirige Christopher Cuéllar, tratarán de completar la obra y vencer al conjunto de ‘las barras y las estrellas’, la potencia del área en futbol femenil y pentacampeón de la categoría que derrotó en la otra llave de semifinales a Haití, también en penales.El escenario que la cancerbera de 19 años y 1.78 metros, originaria de El Paso, Texas, vive, es muy similar al que se le presentó en el Premundial Sub 17, en Montego Bay, Jamaica, por lo que detener penales y disputar finales con la camiseta mexicana no le resulta para nada desconocido.Aquella ocasión, en la semifinal contra los Estados Unidos, el país en el que nació, la portera de entonces 15 años, quien era dirigida por Leonardo Cuéllar, padre del hoy técnico del equipo mexicano, rechazó dos tiros desde el manchón penal.Luego de un empate a un gol en tiempo regular, contuvo el tiro definitivo a Zoe Morse.Con ello, México conquistó el boleto al mundial de la categoría ‘Costa Rica 2014’ y avanzó a la final contra Canadá.En la batalla por el cetro, aztecas y canadienses, igualaron a cero goles en los 90 minutos de tiempo regular.De nuevo, Emily, quien durante el partido atajo nueve tiros de las norteamericanas, rechazó dos penalties, a Simmiribn Dhaliwal y a Marie Levasseur.Así, México triunfó por global de 4-2 y consiguió un primer e histórico título de Concacaf, en futbol femenil, sin importar la categoría.Hoy, la marcha del cuadro nacional es similar y sus oponentes en finales han ido en sentido inversa al 2013.Esta tarde, su rival es el mismo al que superó en semifinales aquella vez y, con el que tiene cuentas pendientes después del 2-1 adverso del martes anterior, por lo que irá por la revancha.Al igual que en Montego Bay, la posibilidad tricolor está y Emily custodiará el arco mexicano en busca de su segundo gallardete en un Premundial, ahora en Menos de 20 años y primero para el equipo verde en la historia, en esta categoría.

