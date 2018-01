Valencia, España– Cristiano Ronaldo marcó dos veces de penal y el Real Madrid tomó aire en la Liga española al golear el sábado por 4-1 en cancha del Valencia, aunque sigue prácticamente sin opciones de revalidar su título de campeón.Pese a perder, los valencianistas se mantienen por ahora terceros en la clasificación con 40 puntos, mientras que el equipo de Zinedine Zidane cuenta 38 como cuarto posicionado.Eso sí, el Madrid tiene un partido pendiente, correspondiente a la fecha 16, y se reencontró con el triunfo en la Liga solo tres días después de caer sorpresivamente eliminado en Cuartos de Final de la Copa del Rey frente al vecino Leganés.El Barcelona, que recibe el domingo al Alavés, sigue liderando el campeonato con 54 puntos, pero al menos los "merengues" acortaron a dos unidades su diferencia con el Valencia, precisamente el próximo rival del Barsa en la Semifinal copera.Cristiano, quien no marcaba fuera de casa en Liga desde el 14 de octubre, al fin amplió su cuenta goleadora con dos penales transformados a los 16 y 38 minutos, mientras que el equipo "ché" recortó gracias a Santi Mina a los 58, antes de que Marcelo (84) y Toni Kroos (89) cerraran el marcador."Hemos jugado algunos partidos muy mal, pero otros no tanto. Salimos fortalecidos. Nunca perdimos la personalidad", valoró el arquero costarricense del Madrid, Keylor Navas. "La liga es muy difícil pero no vamos a tirar nada. En el Madrid, nunca nos damos por vencidos".

