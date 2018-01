Se mete Cruz Azul al mismo 'infierno'

Ciudad de México— Cruz Azul expone el invicto hoy en el Infierno, pero Pedro Caixinha no deberá poner pretextos sobre su Máquina.El defensa Adrián Aldrete aseguró que el conjunto cementero ya debe mostrar un rostro diferente en su visita al Toluca.“El error, lo que cometimos en el partido pasado, sobre todo, lo tenemos identificado perfectamente, tenemos que mejorarlo, ya nos dimos cuenta, con un equipo importante como fue León, que no nos podemos dar este tipo de lujos, de regalar tanto tiempo”, explicó Aldrete.“Y nos encontramos con un equipo igual, en su casa, una cancha muy complicada y que juega muy bien al futbol, al Toluca no le puedes regalar ni un minuto”.Además, el DT portugués podrá presumir que ya recuperó a Antonio Madueña y Gerardo Flores, quienes superaron lesiones; además de que ya tuvo tiempo para trabajar la táctica con los últimos refuerzos celestes, Walter Montoya y Carlos Peña.Los escarlatas llegan tras vencer al Atlas, pero sin su técnico Hernán Cristante, expulsado por reclamos; y sin su refuerzo Luis Quiñones, quien también vio la roja.El timonel argentino ya podría echar mano de Alfredo Talavera, que hace casi 2 semanas recibió el alta médica.Mientras, Aldrete dejó en claro la grandeza celeste, luego que Francisco Suinaga, presidente deportivo del Toluca, consideró que los Diablos Rojos son más grandes que La Máquina.“La historia nadie la puede cambiar, eso es intocable prácticamente, lo que sí es que en los últimos no se ha tenido ningún título que refrende esto”, expuso el lateral.HOY POR TVToluca vs Cruz Azul11:00 a.m. / Televisa / UTDNVeracruz vs Santos5:00 p.m. / TV Azteca

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.