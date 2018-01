Rebasa 25 mil puntos

Detroit— Carmelo Anthony rebasó el hito de los 25 mil y Russell Westbrook logró un “triple doble” para que el Thunder de Oklahoma City siguiera en mejoría ayer, al derrotar 121-108 a los Pistons de Detroit.Westbrook contabilizó 31 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes por el Thunder, que hilvanó su séptimo triunfo consecutivo, la mejor racha vigente en la NBA, pero podría perder a Andre Roberson, retirado en camilla en el tercer periodo.El base cayó aparatosamente en la cancha tras saltar en un intento de ‘alley oop’.Anthony llegó a los 25 mil puntos mediante un tiro libre cuando restaban 8:30 minutos del tercer periodo. Ese disparo fue parte de un ataque de 15 tantos sin respuesta en el comienzo de la segunda mitad, con lo que Oklahoma City estiró a 27 puntos su ventaja.Hornets 91, Heat 95Miami— Josh Richardson sumó 19 puntos, Wayne Ellington añadió 17, incluido un triple con cuatro segundos restantes, y el Heat de Miami superó 95-91 a los Hornets de Charlotte para cortar una racha de dos derrotas consecutivas.El Heat perdía por 15 tantos a la mitad del tercer periodo, pero anotó 19 puntos más que Charlotte en el resto del encuentro.Kelly Olynyk totalizó 16 unidades y James Johnson agregó 10 por Miami, que logró una foja de 4-0 ante los Hornets en esta temporada. Ganó los encuentros ante Charlotte por cinco, seis, uno y cuatro puntos de diferencia.Wizards 129, Halcones 104Atlanta— Markieff Morris igualó su mejor estadística de la campaña con 23 puntos, y los Wizards de Washington se sobrepusieron a la ausencia de John Wall, al recurrir a la puntería en los triples y a un ataque bien distribuido, lo cual les bastó para apabullar 129-104 a los Halcones de Atlanta.Wall, elegido el martes a su quinto Juego de Estrellas, como reservista, no jugó debido a dolor e inflamación recurrentes en la rodilla izquierda. Se perdió nueve compromisos al comienzo de la temporada, por el mismo problema.Los Wizards, que habían perdido dos partidos en fila y cuatro de los últimos cinco, no tuvieron mayor problema ante Atlanta. Washington se alejó en el marcador merced a un buen comienzo del segundo periodo y no volvió a mirar atrás.Magic 112, Pacers 114Indianapolis— Victor Oladipo encestó 24 puntos, Lance Stephenson consiguió su mayor total de la campaña con 21 y los Pacers de Indiana le dieron la vuelta a una desventaja de 10 tantos para vencer 114-112 al Magic de Orlando.Indiana ganó su séptimo seguido en la serie particular al dominar 18-6 en los últimos 6:15 minutos de juego.Aaron Gordon sumó 22 puntos y Evan Founier cerró con 21 por el Magic, que tuvo dos oportunidades para empatarlo y otra para la victoria en los últimos segundos. Pero Gordon falló un tiro de media distancia y dos tiros libres tras un rebote ofensivo. Y Jonathan Simmons erró un triple al agotarse el tiempo.Celtics 105, Warriors 109Oakland, California— Stephen Curry brindó un espectáculo de 49 puntos, incluidos 13 en los últimos 1:42 minutos, para que los Warriors de Golden State se impusieran 109-105 a los Celtics de Boston en un duelo entre líderes de conferencia que bien podrían medirse de nuevo en junio, durante la final de la NBA.Curry atinó ocho triples, uno de los cuales dio la ventaja a Golden State con 1:42 minutos por jugarse. En su siguiente jugada, encestó en bandeja, antes de convertir ocho tiros libres. Asimismo, acertó tres triples en los últimos 4:20 minutos del tercer periodo por los Warriors, que habían perdido sus dos encuentros anteriores ante los Celtics y habían hilvanado dos derrotas como locales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.