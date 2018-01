A dos semanas de que reaparezca en esta ciudad, en la función de box de la que es el máximo protagonista, el púgil juarense Miguel ‘Mickey’ Román ya se encuentra en California, en la etapa de intensa preparación física, bajo las órdenes de Rudy Hernández.El boxeador fronterizo sostendrá su primer combate del año este próximo sábado 10 de febrero, donde buscará reafirmarse como el retador oficial al título absoluto del Consejo Mundial de Boxeo, en la división superpluma.Román Portillo, quien en su último compromiso noqueó en un explosivo combate a Orlando ‘Siri’ Salido, en duelo eliminatorio, se alista en Maywood, para medirse en el gimnasio Josué ‘Neri’ Santos al colombiano Arístides Pérez.El pugilista mexicano, con marca de 58 triunfos, 45 de ellos por la vía del cloroformo, y con una efectividad noqueadora del 76% aseguró que le ha costado mucho trabajo y esfuerzo colocarse finalmente como el retador oficial al campeonato mundial y no dejará pasar la oportunidad.“La pelea de febrero es el primer paso rumbo al título mundial. Estoy mentalizado al cien por ciento, pues si no consigo un buen resultado se irá a la basura todo el trabajo; claro siempre pensando en ser el primer campeón mundial en la historia de Ciudad Juárez, es algo que quiero para mi gente que siempre me ha apoyado”, dijo ‘Mickey’.Román pondrá en riesgo su posición de privilegio en las clasificaciones, en el duelo principal de los tradicionales ‘Sábados de Box’, donde estará en disputa el título internacional de la división de las 130 libras que avala el Consejo Mundial de Boxeo.Miguel ‘Román, quien el pasado 9 de diciembre se impuso a Orlando ‘Siri’ Salido, espera que su combate ante Miguel ‘Alacrán’ Berchelt, monarca absoluto de la división superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se pueda dar lo antes posible.Miguel, de 32 años de edad, encabeza la cartelera que presenta Promociones del Pueblo, empresa que decidió ponerlo frente al colombiano Arístides Pérez, quien tiene una marca de 31 triunfos (17 KOs), 10 derrotas (5 KOs) y dos empates.En su más reciente combate, el cafetalero derrotó a Alex Barrios, el 28 de octubre de 2017.Su descalabro más inmediato se dio el 27 de mayo del año pasado, precisamente ante Orlando ‘Siri’ Salido, en función que se llevó a cabo en Obregón, Sonora.En 2010 también enfrentó a otro viejo conocido de la afición juarense, al capitalino Jhonny González, con quien perdió por la vía del nocaut técnico.El sudamericano hizo su debut en el boxeo de paga un 27 de abril de 2006, enfrentando y venciendo a José Miguel Payares, en Cartagena, Colombia.

