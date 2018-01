La Federación de Gimnasia de Estados Unidos (USAG por sus siglas en inglés) dio a conocer hoy que acatará la orden del Comité Olímpico de Estados Unidos (USOC por sus siglas en inglés) para que renuncien todos sus integrantes después del escándalo de Larry Nassar, el terapeuta de gimnastas que abusó sexualmente de más de 100 atletas –incluyendo a campeonas olímpicas.Scott Blackmun, director general de USOC, señaló que como parte de las condiciones es que la Federación mantenga su estatus como la dependencia nacional que gobierna ese deporte. Le dio seis días al consejo para cumplir su orden, a través de un correo electrónico que envió ayer.Aunque Blackmun le había dicho al consejo que renunciara el miércoles, en una carta abierta que envió a la comunidad olímpica, el correo electrónico fue más específico en ambas cosas, lo que espera el Comité Olímpico y las repercusiones que tendrá si no lo cumple.La carta llegó un día después que el ex médico del equipo nacional, Larry Nassar, fue sentenciado a 175 años en prisión por abusar sexualmente de más de 150 niñas y jovencitas, incluyendo las campeonas olímpicas Simone Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney, Gabby Douglas y Jordyn Wieber.“No basamos esos requisitos en el conocimiento de que algún miembro del staff de USAG o miembros del consejo hayan apoyado u oscurecido las acciones de Nassar”, escribió Blackmun.“Nuestra postura proviene de un claro sentido de que la cultura de la Federación necesita una remodelación fundamental”.En las declaraciones impactantes de las víctimas durante la audiencia en la que fue sentenciado Nassar, tanto la Federación de Gimnasia como el Comité Olímpico fueron criticados en repetidas ocasiones por no haber hecho lo suficiente para proteger a las atletas del abuso.Raisman fue la más incisiva, quien dijo la semana pasada en la corte que la Federación era una organización que “estaba podrida en su interior” y censuró a la Comité Olímpico por su falta de apoyo público.Aunque el presidente, vicepresidente y tesorero renunciaron desde el lunes, Blackmun dijo que el resto de los 21 miembros del consejo también tenían que irse.La Federación, escribió Blackmun, necesita “categóricamente un nuevo inicio”. (Con información de USA Today)

