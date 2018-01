Rebosantes de felicidad

Jóvenes y atrevidos en la cancha, los futbolistas juarenses Samuel Palacios y Francisco Javier Nevárez dieron un importante paso en sus carreras a mitad de semana, cuando debutaron en la jornada tres de la Copa MX contra Pumas UNAM.Felices, en un inolvidable 24 de enero para ellos, ambos aspiran ahora a vestir la playera de los Bravos FC Juárez en la liga.“Teníamos que hacer buen papel, era nuestro primer partido y contra un equipo grande”, enfatizó Samuel.Las presentaciones de Palacios, de 16 años y 1.75 metros y, de Nevárez, de 17 años y 1.82 metros, dejaron un buen sabor de boca y fueron de lo poco rescatable en una aciaga noche para la escuadra fronteriza que dejó mucho qué desear y cayó 3-1 ante los felinos.“Me siento muy contento. Es lo que siempre estuve buscando. En cuanto vi el proyecto éste de Bravos, dije: ‘de aquí soy, tengo que estar ahí, en ese club’ y estamos felices por el debut”, comentó Samuel, quien a los 67 minutos sustituyó al brasileño Matheus Cotulio Bossa.Volante por derecha, Palacios Reyes no dudó un segundo y afirmó que el miércoles 24 fue el mejor día de su vida, aunque el lunes 22, cuando vio su nombre entre los 18 convocados, sintió una gran emoción.“Va a ser algo que voy a recordar para toda la vida. Algo que voy a tener siempre en mente. Va a ser una fecha inolvidable, yo creo que el mejor día de mi vida, sin duda y, pues felices”, apuntó.Cuatro minutos después del ingreso de Palacios, en el mismo partido le tocó el turno a Nevárez, quien al 71 de acción, suplió a Mauro ‘Rayo’ Fernández y entró decidido a ayudar al equipo.“Me siento muy contento. Fue algo que tenía en mente. Siempre tenía en mente que si juego o no, tengo que estar al mil, ahí, con ellos, y, al momento en que me dijeron: ‘Javier, ven, te vamos a tener que meter’, pues sentí más que bonito y es algo que no se olvida y que se queda siempre”, mencionó.Indicó que no esperaba que su debut en la Copa MX con el FC Juárez se diera así de rápido.“Igual, como me dijeron la primera vez que tenía que hacer pretemporada, yo tampoco lo esperaba y mucho menos esto y ahorita que lo tenemos, a mantenernos aquí”, puntualizó.Detrás de este debut -que muchos futbolistas sueñan- y de la alegría del momento, hay una gran disciplina y esfuerzo, destacó.“Implica muchísima disciplina que es lo primordial en todo esto, estar siempre por delante de todo lo que venga y es demasiada disciplina la que tienes que tener”, externó.Francisco Javier manifestó que Samuel y él fueron bien arropados por los jugadores más experimentados en Bravos.“Nos felicitaron. Nos dijeron que muchas felicidades, que sabíamos que el partido iba a estar muy duro. Gracias a eso, que nos dieron la confianza para entrar, nos dijeron que no nos vimos tan mal y que nos vimos parejos, al tope de ellos”, apuntó.Vivida la inigualable sensación de su presentación, el mediocampista resaltó que el hecho es altamente significativo, no sólo para él.“Esa fecha se va a quedar en mí también, se quedará ahí, inolvidable como quien dice. Es muy motivante para mí y también para mi familia porque siempre me han apoyado y les doy gracias a ellos”, comentó.Samuel y Javier unieron sus nombres al del michoacano Omar ‘Moma’ Flores, quien jugó contra Lobos BUAP y anotó un gol, el 10 de enero, como los ex jugadores de Bravos de Tercera División con minutos con el equipo del Ascenso MX.