Saldrá Jérémy Ménez a la banca

Ciudad de México— Jérémy Ménez se vestirá de gala para presentarse hoy ante la afición del América.Miguel Herrera, técnico de las Águilas, y quien se mantuvo cauteloso con el estado físico del francés durante sus primeras semanas como azulcrema, confirmó que el volante galo saldrá a la banca para el duelo de esta noche ante Atlas.Ménez no siente presión por mostrarse en el Coloso de Santa Úrsula y ante una afición que lo ovacionó durante la presentación de la plantilla, y que además le dejó claro que esperan su mejor nivel en el terreno de juego.“No, no tengo ninguna presión, al contrario, desde que llegué aquí vengo a ganar el torneo y a dar todo por el América.“Como dije, siempre da placer, estamos acostumbrados a este tipo de presión. Lo que quiero es estar con mis compañeros y trabajar para buscar ganar el torneo”, comentó el galo.Para llegar a ser considerado, el ex del Milán y PSG, entre otros, tuvo que sufrir las inclemencias de la Ciudad de México, algo que en ocasiones le dejó exhausto al terminar los entrenamientos en el Nido de Coapa.“Estoy bien físicamente, me siento bien y listo, estoy contento de estar aquí y en caso de que se dé la posibilidad de jugar estaré listo.“Es verdad que al principio tuve algunos problemas con la altitud. Las primeras tres semanas me ayudaron para adaptarme, pero con el paso del tiempo ya me siento mejor”, explicó.Ya con más aire, Ménez sabe que le llegó el momento. Hoy pisará por primera vez la cancha del Estadio Azteca vestido de amarillo y listo para impresionar a una afición que le dejó saber desde el primer momento a dónde se iba a meter.“Está claro que fue algo grande, siempre es un placer que te reciban así. Espero que sea así hasta el final del torneo, pero de todos modos estoy aquí para ayudar a ganar el torneo”.Por primera vez en el Clausura 2018 América ya contará con sus refuerzos de lujo.HOY POR TVLobos BUAP vs Pumas4:00 p.m. / SkyTigres vs Pachuca6:00 p.m. / Televisa / TDNLeón vs Necaxa6:06 p.m. / Fox Sports 2 / ImagenAmérica vs Atlas8:00 p.m. / TelevisaChivas vs Monterrey8:00 p.m. / Chivas TV / TDN