Evita LeBron James polémica

Independece, Ohio— LeBron James no reveló el orden en que seleccionó a los integrantes de su equipo para el Juego de Estrellas de la NBA.Pero Kevin Love tiene una idea sobre el turno en el que lo eligieron.“Probablemente fui el último”, bromeó.“Kev diría eso”, agregó James.Los dos miembros de Cleveland en el Juego de Estrellas estarán en el mismo equipo el 18 de febrero, después que James eligió a su compañero, al igual que a su excompañero Kyrie Irving, para enfrentar al plantel armado por Stephen Curry y que incluye a otros dos integrantes de Golden State, Klay Thompson y Draymond Green.Como los jugadores que recibieron más votos, James y Curry son los capitanes y eligieron sus escuadras para el Juego de Estrellas, cuyo formato fue cambiado por la liga para generar más interés. El año pasado, el Oeste ganó por 192-182 en un partido en el que no hubo defensa y que tampoco fue competitivo.James, que disputará su 14to Juego de Estrellas consecutivo, seleccionó a Kevin Durant con el primer turno. Pero no divulgó el orden del resto ni explicó sus motivos para elegir a ciertos jugadores.“Elegí según los mejores jugadores disponibles, para llenar mi roster”, dijo James. “Elegí, después Steph, y el siguiente jugador que quería estaba disponible. El se llevó al próximo de mi lista, así que tuve que elegir al siguiente. En algún momento les voy a contar como fue el draft, pero no ahora”.Antes del draft, se conjeturaba si James seleccionaría a Irving, su ex compañero que pidió ser canjeado antes de esta temporada luego de disputar tres finales consecutivas con Cleveland. Irving ahora juega con Boston.James no dijo cuándo seleccionó a Irving, pero, al igual que Love, bromeó sobre su última selección.“Lo único que puedo decir es que Russ (Westbrook, estrella del Thunder) fue último”, dijo James sobre el Jugador Más Valioso de la NBA la temporada pasada. “Está loco”.Westbrook anotó 46 puntos el jueves por la noche contra Washington después de ver que su nombre aparecía último en la lista de jugadores, sin darse cuenta que los nombres estaban por orden alfabético.

