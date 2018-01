Repite Roger Federer final

Melbourne, Australia— Roger Federer necesitó poco más de una hora para arreglar una anomalía estadística en su extraordinaria carrera.El campeón defensor del Abierto de Australia avanzó ayer a la final del primer Grand Slam del año cuando su oponente Hyeon Chung se retiró en el segundo set, mientras Federer tenía ventaja de 6-1, 5-2. El suizo enfrentará el domingo a Marin Cilic en busca de su corona 20 de un Major.Antes del encuentro ante el surcoreano, Federer tenía marca perdedora en semifinales en Melbourne Park, al ganar seis de 13 partidos en esa instancia.Después de jugar apenas 1 hora y 2 minutos con el techo cerrado en la Arena Rod Laver, ahora tiene récord de 7-7, aunque de todas formas es su peor marca en semifinales de un Grand Slam. En Wimbledon ha ganado 11 de 12 semifinales, siete de 10 en el US Open y cinco de siete en Roland Garros.Además, esta no era la manera que Federer quería avanzar. Hung tiró la toalla por ampollas en el pie izquierdo.“Por supuesto que uno prefiere partidos más rápidos, porque ya hay suficiente desgaste en el cuerpo”, dijo Federer. “Igual uno no piensa, ‘¿qué hubiese sido mejor?’”.“Por eso que es una sensación agridulce. Estoy muy contento por estar en la final, pero de este modo”.Chung, el primer surcoreano que disputa las semifinales de un Grand Slam, intentó de todo para superar el dolor, ocasionado por lo que su agente describió como “ampollas debajo de ampollas debajo de más ampollas”.Federer conoce bien esa sensación, y además pudo detectar desde el principio que su oponente de 21 años no se movía bien.“He jugado con ampollas en el pasado (...) y duele mucho. En un momento dado no puedes continuar”, dijo el suizo de 36 años, que disputará su 30ma final de un major. “Jugó un torneo maravilloso, así que hay que reconocerlo por haberse entregado al máximo hoy”.El récord de Federer en la final del Abierto de Australia es mucho mejor que en semifinales, ya que ha perdido una de sus seis finales anteriores, en 2009 ante Rafael Nadal.Federer derrotó a Cilic, vencedor del Abierto de Estados Unidos en 2014, en la final de Wimbledon el año pasado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.