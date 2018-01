En un duelo de equipos que cabalgan por sentidos opuestos en el Ascenso MX y que podría marcar el debut del refuerzo colombiano Johan Leandro Arango, quien saldrá a la banca, los invictos Bravos FC Juárez, que no han perdido en el Clausura 2018, recibirán hoy, a las 17:00 horas, a Potros UAEM que son dirigidos por Héctor Hugo Eugui, ex timonel de Cobras de Ciudad Juárez y del CF Indios.De entrada, se puede anticipar que los Potros de Eugui Simoncelli y Gabino Amparán, que no han ganado, vendrán en busca de la igualada y a meter el camión atrás.Los Bravos volverán a la actividad en la liga esta tarde después de la pésima actuación que ofrecieron el miércoles a nivel nacional contra Pumas UNAM, en la Ciudad de México, en la Copa MX, en una derrota por 3-1.El descalabro en la citada justa les cobró la factura a los futbolistas Leandro Carrijo y Raúl Enríquez, quienes no fueron convocados por el entrenador Miguel de Jesús Fuentes, en el grupo de los 18 jugadores.La batalla de este sábado es la primera de tres que los Bravos sostendrán en una semana.Este miércoles 31 visitarán a Mineros Zacatecas y el sábado tres de febrero recibirán a Dorados Sinaloa.También, podría marcar la reaparición del atacante Rodrigo Prieto.“Ya estamos listos para jugar. Espero que mañana –hoy- sea el debut, que debutemos ganando, que es lo más importante para el equipo”, declaró Arango Ambuila.El mediocampista de 26 años y 1.85 metros aseguró que físicamente está muy bien, a las órdenes de Fuentes Razo, a la hora que lo necesite.Johan mencionó que la adaptación al clima frio de Juárez no le ha costado mucho, pues viene de una temperatura similar en su país natal, aunque mencionó que la pelota con la que se juega aquí, es diferente a la de allá.Sobre la expectativa que hay en turno suyo, expuso que demostrará en la cancha su calidad.“Cada que lo ponga el ‘profe’ a uno, lo necesite, ahí he de demostrar de qué estamos hechos”, declaró el jugador sudamericano, quien comentó que ha encajado muy bien en el plantel.Eder Borelli, lateral izquierdo del FC Juárez, adelantó que el conjunto mexiquense será un oponente muy difícil.“Va a ser un partido muy difícil. Creo que es un equipo muy complicado que corre mucho, que sabe quitar espacios, atraer muchas faltas y todo, así que no hay que impacientarse y hay que manejar el partido”, expuso.Mario Ortiz comentó que el equipo está bien anímicamente después del revés ante Pumas UNAM y no tiene tiempo para lamentaciones.“Estamos bien, tranquilos. Fue un partido que no salieron bien las cosas, tampoco es para preocuparse tanto. Creo que teníamos que perder en algún momento de la temporada y nos tocó perder un partido el miércoles que fue ante un buen rival, de local. Tenemos que darle vuelta a la página y seguir”, dijo.