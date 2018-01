Se esperan grandes jugadas y muchos puntos

Lake Buena Vista, Florida–Mark Ingram, el corredor de poder de los Santos de Nueva Orleans, se subió a todas las montañas rusas de Disney World en los últimos días.La Montaña Espacial, El Increíble Hulk y la Expedición al Everrest.¿Cuál es su favorita?La Montaña Rusa Rock and Roll, que llega casi a las 60 millas por hora.Esos emocionantes paseos son probablemente las únicas aventuras a toda velocidad que tendrá Ingram en esta semana.Aun cuando el Tazón de Profesionales tendrá más de 30 participantes novatos, el partido anual de las estrellas de la NFL, que será este domingo, se espera que sea otro repaso rápido que estará lleno de grandes jugadas y muchos puntos.Evitar las lesiones es más importante que eludir la crítica de que se vea como un partido pequeño o normal.“Estamos aquí principalmente para divertirnos un poco y darle un show a nuestros fanáticos”, comentó Ingram.“No queremos que nadie salga lesionado”.El Tazón de Profesionales regresa al Estadio Camping World que está cerca de Orlando, por segundo año consecutivo.A la liga le resta un año en su contrato por tres años para jugar en esa ciudad turística en la que se encuentra Disney World.Los equipos practicaron toda la semana en el complejo Wide World of Sports de CNN.Fue una cuestión familiar, en la que destacó la presencia de Drew Brees, el mariscal de los Santos y Antonio Brown, el receptor de los Acereros de Pittsburgh, quienes llevaron a sus hijos para realizar prácticas tranquilas estructuradas.Brees y Brown han hecho esto anteriormente.Todos los novatos han seguido simplemente el ejemplo de los veteranos y han hecho preguntas durante toda la práctica.La principal fue: ¿Qué tan rudo juegan este partido?“Ustedes no lo saben”, comentó Telvin Smith, el apoyador de los Jaguares de Jacksonville.

