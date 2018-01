'Canta' triunfo

Morelia, Michoacán— Con lo mínimo, la Monarquía colocó en los primeros lugares de la clasificación a costa de los Gallos.En un encuentro falto de emociones, sobre todo por la porque la propuesta de la visita fue nula, el Morelia consiguió su segunda victoria de la temporada superando 1-0 al Querétaro en el Estadio Morelos.Los purépechas, que suman 3 goles en el mismo número de duelos, se aprovecharon de unos Gallos que tuvieron que remar contracorriente desde el minuto 7, en el que fue expulsado el defensor Miguel Samudio por una barrida a destiempo sobre Carlos Guzmán, aunque parecía no ser para roja.A pesar de tener un hombre de más en el campo, Morelia no alteró su sistema y poco a poco fue inquietando a la visita, que al 25’ estuvo cerca de ver perforada su meta con un cabezazo de Ángel Sepúlveda, que apenas se fue desviado, y 5 minutos después, Aldo Rocha inquietó a Tiago Volpi con un fogonazo que se fue apenas por encima.En el complemento, a pesar de que Rodrigo Millar intentó tras una jugada a balón parado, Diego Valdés, el conductor de los Monarcas en este arranque de torneo, fue quien logró romper la barrera queretana. El chileno se quitó a 3 hombres y punteó la pelota ante la salida de Volpi, quien alcanzó a tapar el disparo, pero no pudo hacer nada para que Gastón Lezcano, en el contrarremate, colocara el gol del triunfo para los pupilos de Roberto Hernández.Con la victoria, Morelia se puso en los primeros puestos de la clasificación con 7 unidades, las mismas que los punteros Pumas y León, mientras que el Querétaro, se quedó con 4 puntos.Xolos 2, Puebla 0Tijuana— El proyecto de Diego Cocca luce cada vez más sólido y, en esta ocasión, los Xolos derrotaron por 2-0 al Puebla en el Estadio Caliente, en un partido que los fronterizos dominaron de principio a fin ante una Franja que nunca logró acomodarse en el campo.Apenas a los 10 minutos, Víctor Malcorra apareció por izquierda y envió un servicio raso que fue rebanado por Gustavo Bou, llegando así a los pies de Damián Musto, cuyo golpeo deficiente devolvió el balón a Bou, quien esta vez no perdonó y envió el balón al fondo de las redes.Malcorra aparecería nuevamente al 71' por el carril izquierdo, envió un centro por abajo que se encontró con los botines de Juan Lucero, quien al primer contacto venció a Moisés Muñoz, poniendo el 2-0 en el marcador.Los dirigidos por Cocca pudieron irse con una victoria más amplia ante una defensa poblana que se mostró errática, pero la suerte y el poste impidieron que fuera así.Xolos llegó así a ocho unidades, con dos victorias en casa y su portería intacta tras cuatro jornadas; mientras Puebla se quedó con seis puntos producto de dos triunfos como local y dos derrotas en sus juegos como visitante.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.