A la perfección

Filadelfia–Howie Roseman abrazó a Doug Pederson en la lateral del campo en el último minuto de la dispareja victoria que tuvo Filadelfia sobre Minnesota en el partido de campeonato de la Conferencia Nacional y esbozó una gran sonrisa.El ejecutivo más criticado del equipo en esta ciudad fue el encargado de la ingeniería de ese giro dramático.Después de terminar la temporada pasada en último lugar en el Este de la Conferencia Nacional, las Águilas, que tienen un récord de 15-3, jugarán el Supertazón en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que también tienen una marca de 15-3.Comentaristas de radio, columnistas, reporteros, fanáticos y hasta los blogueros ya no están criticando a Roseman porque realizó los movimientos adecuados para construir un equipo que está a una victoria de obtener el primer título de la NFL en la franquicia, lo cual no sucede desde 1960.Ha sido una gran travesía para Roseman, quien en una ocasión fue un exiliado vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol.Rose surgió, de ser un practicante de verano al que no le pagaban en el año 2000, a ser el manejador general más joven en la NFL a los 34 años, en el 2010.Sin embargo, en enero del 2015, Roseman perdió el control de las decisiones sobre el personal en una lucha de poder que tuvo contra el ex entrenador Chip Kelly.Jeffrey Lurie, el dueño del equipo, promovió a Roseman a su actual puesto, pero le dio a Kelly el control total del Draft, negociaciones y todos los movimientos de jugadores.Kelly fue despedido menos de 12 meses después.Roseman, después de pasar un año reflexionando, recuperó el control sobre las decisiones de personal.Contrató a Pederson como entrenador y a Joe Douglas como vicepresidente de personal y rápidamente empezó a arreglar el desastre que dejó Kelly.Roseman negoció a los jugadores que Kelly firmó a través de pésimos contratos --- DeMarco Murray y Byron Maxwell --- y construyó los suficientes activos para ayudar a mover a las Águilas del sitio número 13 en el Draft, al segundo lugar.En el 2016, en el segundo lugar en total, el equipo seleccionó a Carson Wentz al egresar de North Dakota State.

