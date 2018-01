Foxborough, Mass.— Podría ser su último partido en Nueva Inglaterra, pero Matt Patricia no está preparado para el final.El coordinador defensivo de los Patriotas regresó al campo mucho después de que terminara el campeonato de la Conferencia Americana y el equipo avanzara al Super Bowl por sexta ocasión durante el tiempo que ha pasado en el equipo.Allí, estuvo lanzando el balón en compañía de su hijo antes de ponerse de espaldas sobre el confeti que cayó durante la celebración del equipo.“Fue divertido que él estuviera corriendo por allí y ver su emoción al estar en el campo”, comentó Patricia en esta semana, mientras trata de mantenerse enfocado en el Super Bowl y no en el próximo paso que dará: como entrenador en jefe de los Leones de Detroit.“Siempre ha sido un pequeño momento especial para mi esposa, para mi hijo y para mí”.Mayormente identificado por su abundante barba, su cachucha de beisbol que usa con la visera hacia atrás, sus bermudas o pantaloneras recortadas, sin importar cómo esté la temperatura, Patricia estará en la lateral de los Patriotas el 4 de febrero, cuando enfrenten a las Águilas de Filadelfia, en un intento que harán por ganar su sexto campeonato de la NFL.Luego, al parecer va a ser contratado por los Leones como entrenador en jefe.Patricia rechazó comentar acerca del trabajo que le ofrece Detroit, excepto, confirmó que “pasó por el proceso que permite la NFL durante la semana de descanso”.Los Leones confirmaron que entrevistaron a Patricia y al parecer se lo informaron a los candidatos que no fueron elegidos, aunque no pueden hacerlo oficial hasta después que los Patriotas terminen de jugar.“Vamos a tratar de ganar”, comentó ayer Trey Flowers, apoyador defensivo.“De eso se trata esto”.

