Doble platillo

Los Angeles— Una velada de doble campeonato mundial se realizará este 27 de enero desde el mítico Fórum de Inglewood, California; en un evento de primer nivel.En el duelo principal de la papeleta, el excampeón mundial argentino Lucas Martín ‘La Máquina’ Matthysse se disputa el título vacante de peso welter versión AMB con el invicto tailandés Tewa Kiram, mientras que en el duelo semifinal, el cuatro veces campeón mundial venezolano Jorge ‘Niño de Oro’ Linares expone el título liviano AMB y The Ring ante el peligroso tagalo Mercito ‘No Mercy’ Gesta.La explosiva cartelera llegará a millones de hogares en todo México a través de la señal del exitoso serial ‘Sábados de Box’ gracias al esfuerzo conjunto de Televisa Deportes y Promociones del Pueblo con el apoyo de Cavall Sport para que los aficionados mexicanos puedan disfrutar de lo mejor del boxeo a nivel mundial.El choque estelar tendrá a dos temibles ponchadores frente a frente, el pampero Lucas Matthysse, quien detuvo la balanza en 66.600 kgs. se mide con el enorme tailandés Tewa Kiram, quien registró 66.300 kg. en lo que apunta para ser un auténtico choque de trenes que muy probablemente no llegue a la distancia reglamentaria pues ambos tienen dinamita pura en los nudillos.La batalla coestelar, tendrá a Jorge Linares, que marcó 61.200 kgs. frente a la balanza, jugándose la corona del organismo más antiguo del mundo en un duelo de alto riesgo frente al filipino Mercito ‘No Mercy’ Gesta quien detuvo el fiel de la balanza en 61.100 kgs. previo al duelo donde aseguró tiene todo qué ganar y nada qué perder.Las acciones serán comentadas por las voces autorizadas de los comentaristas de Televisa Deportes, equipo conformado por Eduardo Camarena, Roberto Sosa, Leonardo Riaño, Diana Ballinas y el histórico Ricardo ‘Finito’ López, que se han posicionado en el gusto de la exigente afición mexicana.Frente a frenteLucas TewaMatthysse vs KiramArgentina País Tailandia35 años edad 25 añosDerecha Guardia Derecha5’ 6 1/2” (1.69 m) Estatura 5’8” (1.73 m)69” (1.75 m) Alcance38-4-0 Récord 38-0-0(KOs 35) (KOs 28)Forum, Inglewood, California8:30 p.m. / HBO10:00 p.m. / Televisa

