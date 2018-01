Arma Osorio un Tri de primerizos

Ciudad de México— Tras anunciar recientemente su deseo de jugar por México y no por Estados Unidos, Jonathan González recibirá su primera oportunidad para vestir la camiseta del “Tri” al ser convocado el ayer para el amistoso del 31 de enero ante Bosnia y Herzegovina.El mediocampista de 18 años del club Monterrey es la principal novedad en la nómina de 23 jugadores anunciada por el técnico Juan Carlos Osorio para el partido ante los bosnios, que se realizará en San Antonio, Texas, y será el primer fogueo del año con miras al Mundial de Rusia.“Platicamos con Jonathan para saber dónde se ve él y en dónde lo vemos nosotros y lo invitamos a competir por un puesto”, dijo Osorio.González, quien nació en California de padres mexicanos, se desarrolló en las divisiones menores de la selección de Estados Unidos, con la que disputó un Premundial Sub-20, pero a principios de año decidió cambiar de nacionalidad deportiva tras conversar con Osorio y con el director de selecciones nacionales mexicanas, Denis de Kloese.Estados Unidos no se clasificó a la Copa del Mundo que comienza en junio.“Quiero representar a México y su selección nacional. Estoy listo para ganarme un lugar por muchos años”, dijo González al anunciar su decisión. “Fue difícil porque cargo dos nacionalidades en mi corazón con mucho orgullo, pero espero seguir logrando mis sueños, uno de los cuales es representar a México”.Tanto el jugador como la Federación Mexicana de Futbol solicitaron a la FIFA cambiar el registro de González de Estados Unidos a México, el cual ya fue autorizado, de acuerdo con la dirección de selecciones nacionales.Además de González, la otra novedad para el partido ante los bosnios será el delantero del América, Henry Martín, quien suma dos goles en su primer torneo con las Águilas.Aunque no se trata de una fecha oficial de la FIFA, la Federación Mexicana ya había anunciado la convocatoria de tres jugadores activos en clubes de la MLS estadounidense: los hermanos Giovani y Jonathan Dos Santos, y Carlos Vela.“Después de verlos en Los Ángeles trabajando consideramos que deben estar en la convocatoria para que tengan más partidos internacionales y los vayamos acercando al mejor nivel posible y puedan estar en la última lista”, añadió Osorio.Después de enfrentar a Bosnia y Herzegovina, México tiene planeados encuentros ante Islandia y Croacia, el 23 y 27 de marzo en Estados Unidos, otro ante Escocia en el estadio Azteca el 2 de junio y el ayer se anunció uno más ante Dinamarca, el 9 de junio.“Se han hecho grandes esfuerzos por tener a los mejores rivales como preparación”, agregó Osorio. “Les puedo garantizar que vamos a tener un equipo combativo y que va a estar preparado de la mejor manera para enfrentar a cualquier rival”.Los mexicanos debutan en el Mundial el 17 de junio cuando enfrenten a Alemania. Los daneses arrancan su participación enfrentando a Perú, un día antes.

