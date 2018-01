Roles de futbol y beisbol locales

LUIS CARLOS AGUIRRESábado 27 de enero del 2018CAMPO “A” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Lindavista vs Cobras PS Primera Infantil Liga9:30 Camino Joven vs Deportivo Milán Libre Liga11:00 Rodríguez RM vs Secundaria Federal No. 3 Intermedia Liga12:30 Estatal No.2 vs Francia Intermedia LigaCAMPO “B” UNIDAD DEPORTIVA III8:00 Manchester City vs Chaveña Intermedia Liga9:30 Konsty vs FC, Caballero Libre Liga11:00 Cristian y Cristal vs Vida y Verdad LIbre Liga12:30 Camef 21 vs Asturias Primera Infantil LigaCAMPO “C” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Cuervos, FC vs Deportivo JC Libre Liga9:30 Atlético Español vs Bugna Kapewa Libre Liga11:00 Real Madrid Jr. vs Estatal No.2 Primera Infantil Liga12:30 Real Madrid vs Romanos Intermedia LigaZETA GAS13:30 Zeta Gas vs Barza Libre CopaRAFAEL ANGEL PEREADomingo 28 de enero de 2018CAMPO “A” UNIDADDEPORTIVA I8:00 Monster, FC vs Real Nacional9:45 Astros vs Retiro, FC11:30 Los Rabanos vs Franco, FC13:15 Deportivo Canchola vs Real GaleanaCAMPO: “B” UNIDADDEPORTIVA I8:00 Deportivo Puentes vs Navassa9:45 Deportivo Sánchez vs Vikingos11:30 Deportivo Chachos vs Taller Tilico13:15 Deportivo Rodríguez vs Furia15:00 Puente TV vs Real BañilVILLAGOMEZ I8:00 Deportivo Unión vs Valedores9:45 Celtic vs Atlético Pumas11:30 Deportivo Carrera vs Bichos13:15 Real Cucaracha vs Atlético RodeoVILLAGOMEZ II8:00 Galeana vs Pumas9:45 Deportivo Totocha vs Arsenal11:30 Deportivo Piña vs Santiago Niltepec13:15 Real Rodríguez vs Deportivo SalasROBERTO AZANIDomingo 28 de enero de 2018INDIOS I8:00 Exa Tec vs Roma9:45 León, FC vs Morocos Body Shop11:30 Rodríguez Soccer vs ItaliaCAMPO “C” UNIDADDEPORTIVA III8:00 San Lorenzo vs Cementos de Chihuahua9:45 Pumas Del Carmen vs Lavandería Azteka11:30 Atlético Rojo vs Deportivo La Reyna13:15 Club Veteranos vs SantosMISIONES I8:30 Real España vs AK Laguna10:15 La Juve vs Macias, FC12:00 vsMISIONES II8:30 Sindicato Municipal vs Santos Colón10:15 Cuervos, FC vs Deportivo RodríguezGUSTAVO LERMASábado 27 de enero del 2018CAMPO “A” UNIDADDEPORTIVA III14:00 Deportivo Del Carmen vs Delphi RB 10MISIONES III14:00 Laguna Soccer vs San AntonioSALVADOR CANCHOLASábado 27 de enero del 2018VILLAGOMEZ I15:30 Atlético Cisneros vs PaisanoMISIONES I14:00 Chihuahua Soccer vs Deportivo Micaela González15:30 Lear La Cuesta vs Arroyo ColoradoMISIONES II14:00 León vs Yonke Trebol15:30 Exa Tec vs Ciro HernándezMISIONES III15:30 JMAS vs ItaliaMISIONES IV14:00 Inter de Milán vs Leones Negros15:30 Brasil vs LatinosCAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA III14:00 España vs OlímpicoMARGARITO MORENOSábado 27 de enero del 2018INDIOS II15:30 Integra Comunicaciones vs AlicanteVILLAGOMEZ I14:00 Deportivo Ruvalcaba vs Dental NeyINDIOS I15:30 Atlético Español vs SEPCE OlímpicosZORROS14:00 JC Ventas vs AbogadosNIDO I15:30 Ramirez Oro vs Aguilas IBCANIDO II15:30 Cruz Azul vs Mr. FutbolHIPICO 314:00 Barcelona vs Atlético SantamaríaALAS DORADASSábado 27 de enero del 2018VILLAGOMEZ II14:00 Club Med Cir vs Toluca15:30 Old Star´s vs Exa Tec JuárezCAMPO “A” UNIDAD DEPORTIVA III15:30 Atletico Español vs Real MadridHIPICOS 514:00 Silver Truck vs LiebresHIPICOS 614:00 Deportivo Avalos vs Quintana RoofingHIPICOS 714:00 San Sebastián vs Mr. FutbolJILOTEPECSábado 27 de Enero del 2018JILOTEPEC 114:00 Cuervos del Sauzal vs OversJILOTEPEC 214:00 Royals vs RockiesJILOTEPEC 314:00 Oti vs Mets de SatéliteJILOTEPEC 414:00 Kabuky Restaurant vs Cbtis 270JILOTEPEC 514:00 Los Rencorosos vs ChihuahuasJILOTEPEC 614:00 Toros de León vs Convertors de MéxicoJILOTEPEC 714:00 Mineros del Oro vs CachorrosDomingo 28 de enero del 2018JILOTEPEC 108:30 Overs vs Cuervos del SauzalJILOTEPEC 208:30 Rockies vs RoyalsJILOTEPEC 308:30 Mineros de Reyes vs Capiros12:30 Rojos de Aguirre vs Deportivo de la OJILOTEPEC 408:30 Piratas del Sauzal vs Toros de Santa Bárbara12:30 Magnetos vs Piratas del SauzalJILOTEPEC 508:30 Venados vs Descarriados12:30 Descarriados vs GigantesJILOTEPEC 608:30 Sandilleros de Tlahualilo vs Rebasar12:30 Medias Rojas vs Deportivo DurangoJILOTEPEC 708:30 Potros de Samalayuca vs Leones12:30 Red Sox Tepsi vs Aguilas del ValleJILOTEPEC 808:30 Mazorqueros vs Amigos de Castorena12:30 Los Reales vs Ruta 10TERRAZAS 108:30 Gallos de Arellano vs Indios del Valle12:30 Cbtis 270 vs BroncosTERRAZAS 208:30 Los Gómez vs Bravos12:30 Mets de Satélite vs La FamiliaTERRAZAS 308:30 Diablos Rojos vs Sultanes de Camacho12:30 Morelos vs Indios MagañaTERRAZAS 408:30 Los Compadres vs Los Primos12:30 Lecheria Lucerna vs DelfinesTERRAZAS 508:30 Laboratorio Dental Villalobos vs Cardenales del Charol12:30 Cardenales del Charol vs Pepe´sTERRAZAS 608:30 Pueblito de Allende vs Transportes Nyahn12:30 Torillos vs Mineros de JuarezANTENA 109:00 51´s vs Oti13:00 Cardenales vs Deportivo EmilianoANTENA 209:00 Rangers vs Marsa13:00 Dodgers vs Cachorros de A. SolísANTENA 309:00 Red Sox vs Los Venados13:00 Familia Rentería vs Meloneros de TlahualiloJUNTA MUNICIPAL DE AGUA09:00 Bombarderos vs Junta Municipal de Agua13:00 Dorados vs Leones DM ConnectionsSAUZAL09:00 Hermanos Maldonado Sauzal vs Giants13:00 Amigos de Ramos vs BlackdemondsEL FORTIN DE LA JMASSábado 27 de enero de 2018JMAS9:30 Chelssea vs Laguna11:00 Dream Time vs Bud Light12:30 JMAS vs La Academia2:00 Saprissa vs Bud Light3:30 Salter Labs vs CobrasDomingo 28 de enero de 2018JMAS9:30 F C Bravos vs Espartanos10:45 Red Bull vs Zaragoza12:00 Niwppy vs Zaragoza1:15 Movistar vs Laguna2:30 P D I vs Unión3:45 García vs CobrasEL FORTIN10:45 Mi Barrio vs Eco 2000INTERLIGASCoordinadora de futbol interligasInvita a formar parte de nuestra familiaEquipos, Escuelas, Clubes, Empresas, Negocios, Nuevo Ingreso,Categoria: Juvenil, LibreIniciamos temporada 2018Inscripciones Gratis , Mayor información llamar tel. 656 297 61 59Domingo 28 de enero de 2018HIPICOS FUENTES 39:00 Unión Promex vs Melchor Ocampo Fc11:40 Real Bañil vs La Mas BarataHIPICOS FUENTES 49;00 La Banda vs Dep, fronte ***11:00 Atco López vs AlamedaHIPICOS FUENTES 59:00 Dep Dorados vs Yonke 7811:00 Atco, San Felipe vs ThermoTechHIPICOS FUENTES 68;00 Cachorros Ref vs Dep Chilos9:50 Dep Rebelión vs Santos Limones11:40 Dep San Lorenzo VS Dep San FelipeHIPICOS FUENTES 78;00 Chaveña vs Dep Sombreretillo9:50 Atco Reforma vs Dep Angeles11:40 Dep Delfines vs Dep el GordoHIPICOS FUENTES 89:00 Enfermote vs Arsenal11:00 Borussia VS Deportivo XGOLES EN CONTRA se anexa al reglamentoLos Equipos que no presenten su recibo de pago al Inicio de su partido, Tendra un gol en contraRequisito: Solo faltan UNA semanas para jugar todos los equipos con suCredencialZAPATERA-MILENIOSábado 27 de enero del 2018MILENIO 102:20 Patriotas vs Red Med04:00 Potros vs TigresMILENIO 202:20 Dep. Galeana** vs Dep. López04:00 Dep. Galeana** vs Centro MedicoMILENIO 304:00 Club Pachecos vs J&C PackagingMILENIO 402:20 Corasa vs Cruzeiro04:00 Jalisco vs Dep. LagunaNota: Se jugara Jornada 3 de Copa 2018.Doble Juego: Dep. Galeana**, Permiso: CoyotesZAPATERA-MILENIODomingo 28 de enero del 2018MILENIO 108:30 Chivas Milenio vs Juventus10:15 Real Independencia vs Dep. Cervantes12:00 Mármol Fc vs Gran ItaliaMILENIO 208:30 Franco Fc vs Porto10:15 Bullys vs Barzmania12:00 Dep. X Jrz. Vs Dep. ManchesterMILENIO 308:30 Vipers vs Real ZaragozaMILENIO 408:30 Dep. Coca Cola vs Dep. Pro One10:15 Cuervos Fc vs Dep. Altamirano12:00 Dep. Ángel vs Dep. TiguNota: Se jugara Jornada 3 de Copa 2018MOSQUEDA PREMIERSabado 27 de enero del 2018JASO 13:30 Guadalajara vs Dep. LópezJASO 23:30 Lindavista vs Aero MéxicoJASO 33:30 Dep. Nava vs Basculas De JuárezJASO 43:30 Joyeria Elvia vs Leones De SantaJASO 53:30 Vet. Garza vs Real HorizonteCAMPO RAIJO3:30 Brasil vs Inter De TierraDomingo 28 de enero de 2018NIDO 18:30 Farmacia San Isidro vs Estrellas De O.10:30 Buenavista vs Estética GlamourNIDO 28:30 Alemania vs Retiro Master10:30 Dep. Sofía vs Alemania Jr.CASITA MARIA8:30 Lobos Hdez. vs Águilas Ibca10:30 Coruña vs GómezJASO 18:30 Dep. Copi vs 20 De Nov.10:30 Milan vs Pumas Blas12:15 Dep. Ordaz Jr. Vs IndependienteJASO 28:30 Trans Heroz vs Glorieta10:30 Semapi vs Dep. Moreno12:15 Estrellas De Esperanza vs Dep. RodeoJASO 38:30 Caporal vs Unión De Compadres10:30 Dep. García vs Sánchez Soccer12:15 Real Buenavista vs La FeJASO 48:30 Haros Beny vs Dep. Argo10:30 Dep. Ordaz vs González12:15 Caporal Jr. Vs FlorenciaJASO 58:30 Vet. Garza vs Dep. Cano González10:30 Dep. Aling vs Vet. Garza Jr.12:15 Jose Nava vs Amigos JiménezCAMPO LUNA8:30 Chavita Urbina vs Tecnica 64AZTECA JUAREZDomingo 28 de enero de 2018Cat. (Primera y Segunda Fuerza)LA CEMENTERA8:30 Cachorros de Solís vs Dorados de Villa12:30 Los Chagos vs Central RestauranteraIMPERIAL AEROPUERTO12:30 Rollos vs Bravos de ChiapasIMPERIAL AEROPUERTO 28:30 Cardenales de Buena Vista vs Piratas12:30 White Sox vs SBTRIMPERIAL AEROPUERTO 38:30 Astros vs Dep. Viajes Tapia Jr.12:30 Bravos vs TritonesIMPERIAL AEROPUERTO 48:30 Moro Empaques vs Hermanos Martínez12:30 Cachorros de Martínez vs DelfinesIMPERIAL AEROPUERTO 58:30 Hermanos Méndez vs Tortillería Baruk12:30 Novatos del Km. 20 vs Fury JapanIMPERIAL AEROPUERTO 68:30 Dep. Jr. vs Desponchadora Guarumo12:30 Diablos vs Rockies de LópezCERESO ESTATAL 18:30 Multiservicios Diesel Flores vs Imperio 72712:30 Indios vs TomaterosGREGORIO RENTERIASábado 27 de enero de 20186:00 Marlins vs Sultanes, Teodoro Higuera12:00 Indios de Amaya vs Orioles, Teodoro Higuera9:00 Brewers vs Linces, Teodoro HigueraDescansa MetsCATEGORIA 15-16Sábado 27 de enero de 2018Angels vs Cuervos, pendiente2:00 Linces vs Cardenales, CedefamWarriors vs Gigantes, pendienteCATEGORIA MAYOR9:30 Tomateros vs Diablos, Carta Blanca9:00 Pumas vs Overs, Jilotepec 81:00 UCTJ Novatos vs Piratas, JMAS10:00 THR vs Reybo, RetiroDescansa Vicos Jr.PASO DEL NORTEDomingo 28 de enero de 2018Temporada Verano 2018GRUPO B9:30 Retiro vs Transporte Ramírez, Retiro13:30 Retiro vs Venados Mendoza, Retiro9:30 Charros vs Puppies, Tecnológico13:30 Charros vs Cañeros, Tecnológico10:00 Warrior vs Rangers, Teo Higuera9:30 Toros Napa vs Castores, Oasis9:30 Aguilas de Sosa vs Cachorros de Sosa, Eagle Park12:00 Autoeléctrico Azteca vs Bombarderos del Bronx, Imperial9:30 Trans Isa vs Thunders, Carta Blanca13:30 Diablos vs Cerveceros, OasisNota: el campo Eagle Park (antes conocido como el 7 Robles)El campo Teo Higuera (Parque Central)RIVERAS DEL BRAVOViernes 26 de enero de 2018UNIDAD DEPORTIVA RIVERA LERMA Y R LORO6:30 Dpv Jazy vs Dpv Corona Cancha # 17:10 Jaguares vs Black Panter Cancha # 17:50 Sulivan vs Leones Cancha # 1Sabado 27 de enero de 20189:00 Chelsea vs Chivas Juvenil Menor9:40 Portugal vs Juventus Juvenil Menor10:20 Chelsea vs Real F C Juvenil Menor11:00 Portugal vs Dpv Fot Juvenil Menor11:40 Milan vs Real F C Juvenil MenorMUDAS # 29:00 Amazonas vs Dpv Corona Femenil9:40 Gladiadoras vs Sulivan Femenil10:20 Dpv Brasil vs Black Panters Femenil11:00 Alemania vs Sulivan Femenil11:40 Atl de Madrid vs Real Madrid Juvenil MenorCANCHA # 12:00 Atl de Madrid vs Mini Alemania Minis 08-09-y-102:40 Leones Jr vs Abejas F C Infantil 05-06-y-073:20 Dpv Martinez vs Mini Alemania Minis 08-09-y-104:00 Juventus Vs Apaches Semi Ida Intermedia 02-03-y-044:40 Concordia vs Tigres Semi Ida Intermedia 02-03-y-045:20 Leones F C vs Real F C Intermedia 02-03-y-04CANCHA # 22:00 Los Angeles Jr vs Real Madrid Minis 08-09-y-102:40 Chivas vs Gremio Intermedia 02-03-y-043:20 Nyupi vs Atl De Madrid Intermedia 02-03-y-044:00 Leones Jr vs Santos Infantil 05-06-y-074:40 Real Madrid vs Cortaza Infantil 05-06-y-07RIVERAS DEL BRAVOSoccer y RápidoDomingo 28 de enero de 2018LAS MUDAS 19:00 Mavericks FC vs Atlas10:00 Dep. R4 vs Atlas11:00 Maverick FC vs FC Barcelona12:00 La Roma vs Dep. RosalesLAS MUDAS 29:00 Abarrotes Aldo vs Dep. JC9:50 Juventus vs FC Barcelona10:40 Chapecuense vs Dep. Heydi11:30 Halcones vs Dep. Sosa12:10 Galaxy vs Equipo nuevoSANTA ELENA8:30 Nvo. Mundo vs Tigres10:00 Guerreros vs Bayer11:30 Dep. Medina vs Combinados1:00 Furia Roja vs Dep. JiménezAUTO ZONE 49:00 Guerreros Jr. vs Valedores FC10:30 Corinthians vs Dep. Morgado12:00 West Ham vs FC Roma1:30 Francia vs MilánVICENTE MUÑOZ UNIDOS X EL DEPORTEDomingo 28 de enero del 2018COCA-COLA 18:30 Colors vs Dep Santhee10:10 Dep Mexico vs Fuerza Rayos11:50 Dep Avalos vs Trasportes Matozas1:40 Almejas vs Guerreros Km20COCA-COLA 28:30 Fc Italia vs Dep Union10:10 Dep Hernandez vs Dep Avila11:50 Dep #23 vs Atomos Nexo jr1:40 Laguna vs Guerreros LagunaCOCA-COLA38:30 Aguilas vs Papas Chelsea10:10 Dep Ramirez vs Chicas Chelsea11:30 Dep Mora vs Dep Union fem12:50 Santos de Juarez vs Cd Moderna fcCOCA-COLA 48:30 Dep Lilas vs Dep Ajax10:10 Atl Villa vs Fc Lobos11:50 Dep Vadez vs Dep AG1:40 Atlas jr vs NecaxaCOCA-COLA 58:30 Furia Azul vs Dep Neto10:10 Dep Reyna vs Independencia11:50 Dep Morelos vs Dep FMR1:40 Universidad vs Barcelona fcCOCA-COLA 68:30 Fluminence vs Sao Paulo fc10:10 Fc Borregos vs Real Gallegos11:50 Ola Verde vs Amigos de Lupillo1:20 Dep Wendy vs Las del SolarCOCA-COLA 79:00 Pitufos jr vs Almejitas10:20 Dep Escobar vs Dep Union jr11:40 Dep Reyes vs Avila jr1:00 Pitufos vs Amigos deLupillo jrCOCA-COLA 88:30 Dorados vs Chavitos Pizza10:10 New Castle vs Nueva Revolucion11:50 Imperio Real vs Dep PanfilosCOCA-COLA 99:00 Atl Ramirez vs Dep Aguilas fem10:10 Dep Gonzalez vs Dep Vidaña11:50 Bravas fc vs Chicas Manchester**NOTA ** INICIAMOS TEMPORADA…..INSCRIBE TU EQUIPO TENEMOS TODAS LAS CATEGORIASInfomes al cel 320-81-81