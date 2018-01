Reviven la XFL

Stamford, Connecticut — La XFL ya no es una ex liga de futbol.La provocativa liga de futbol de segunda categoría, conformada a principios de siglo, ideada por el jefe de la WWE, Vince McMahon, está lista para una sorprendente segunda vida en el 2020. La liga que dio origen al eslogan “Él Me Odia” y que colocó cámaras de televisión en los baños tuvo una única y alocada temporada en el 2001. El interés en la liga ha vuelto a despertar cuando ESPN transmitió el documental “Esto era la XFL” en el que se hace un recuento del espectacular fracaso futbolístico.McMahon está de vuelta a cargo, invirtiendo 100 millones de dólares en la XFL por medio de su entidad privada, Alpha Entertainment.“Siempre he querido resucitarla”, dijo McMahon, de 72 años, el jueves. “Creo que lo más importante que hemos aprendido de la antigua XFL y ahora la nueva XFL, es la calidad del deporte. Tenemos dos años para en verdad hacerlo bien”.McMahon, quien continuará como presidente y director ejecutivo de la WWE, ofreció otros detalles del regreso del futbol. La XFL arrancará con ocho equipos, rosters activos de 40 jugadores y un programa de 10 semanas de temporada regular. McMahon dijo que el programa, diseñado para llenar un hueco de siete meses sin la NFL, podría comenzar a finales de enero. No se nombraron ciudades ni televisoras asociadas.La liga será propietaria de los ocho equipos.La XFL original fue fundada por la compañía de lucha libre y fue propiedad en conjunto de NBC, y abrió con masivos ratings en televisión. Pero la audiencia no sintonizaba los partidos el sábado por la noche, pues no querían ver el mal futbol que se jugaba, las lujuriosas tomas de las porristas, los inmaduros chistes en doble sentido, ni otros artilugios que hicieron que los ratings se desplomaran para llevar pronto a la liga al fracaso.La XFL en el 2001 contaba con ocho equipos, la mayoría de estos en grandes ciudades como Chicago, Los Ángeles y San Francisco. McMahon dijo que la selección de las ciudades en la nueva XFL será anunciada dentro de los próximos meses, y una mezcla de grandes y medianos mercados será considerada.La postemporada de la XFL tendrá dos partidos de semifinal y un partido de campeonato.Los salarios de la XFL aún están por decidirse, aunque a los jugadores se les pagará más por ganar. McMahon quiere un partido de dos horas, e incluso propuso la idea de eliminar el medio tiempo.“Presentaremos un deporte de menor duración, de un ritmo más acelerado, y para toda la familia”, dijo McMahon. “Aún sigue siendo futbol. Pero es futbol profesional con otra visión”.

