Filadelfia— Las Águilas necesitaron de touchdowns mediante un despeje que fue desviado, un pase interceptado y la devolución de un despeje para vencer a los Patriotas de Nueva Inglaterra la última vez que los equipos se midieron en 2015.No creen que tendrán que recurrir a una suerte similar de inusuales anotaciones para ganar el Super Bowl.Malcolm Jenkins, Fletcher Cox, Brandon Graham, Vinny Curry, Mychal Kendricks y Beau Allen son los seis jugadores defensivos que quedan de ese equipo que sorprendió 35-28 a los Patriotas en el Gillette Stadium el 6 de diciembre de 2015. Fue la penúltima victoria del exentrenador Chip Kelly antes que Filadelfia le despidiera al final de ese mes.“Creo que somos rivales parejos”, dijo Jenkins. “Es obvio que tienen un tremendo grupo, una tremenda ofensiva, probablemente al mejor quarterback de todos los tiempos, un tremendo ala cerrada, receptores muy veloces. Tiene una notable formación y saben aislar a los rivales, pero si hay una defensa que puede plantar cara con cualquiera, creo que es esta defensa, así que estamos muy optimistas”.Jenkins interceptó el pase de Tom Brady que había sido desviado y avanzó 99 yardas para el touchdown que puso arriba 21-14 a las Águilas tras remontar un déficit 14-0. También consiguieron un touchdown cuando Najee Goode avanzó 24 yardas tras el despeje que fue bloqueado. Y Darren Sproles recibió un despejo y se fue 83 yardas para la anotación.Pero los Patriotas echaron de menos a Rob Gronkowski, Julian Edelman y Dion Lewis en ese partido. Se las verán con Lewis en esta ocasión y posiblemente con Gronkowski si se recupera de una conmoción.“Tenemos que jugar 60 minutos contra ellos”, dijo Cox. “Lo que hace único a Tom Brady es que se desprende del balón tan rápido y no comete errores. Dependerá de que nosotros tomemos la iniciativa frente a ellos. Depende de nosotros, no de ellos”.Graham derribó dos veces a Brady, además de zarandearlo en otras tres oportunidades, en esa ocasión.“Hay que asediarlo, apurarlo, porque es el líder de ese equipo y todo el mundo lo sabe”, dijo Graham.Las Águilas tuvieron la mejor defensa de la NFL contra el juego terrestre y la cuarta mejor en yardas y puntos permitidos. Se han crecido en los playoffs, encajando apenas 17 puntos ante los Halcones y Vikingos. Uno de los dos ataque que acabaron en touchodowns fue de apenas 18 yardas tras un balón suelto. No han permitido un solo punto en la segunda mitad.Dado a su éxito esta temporada y la última vez que se enfrentaron a Brady sin ser los favoritos hace 25 meses, las Águilas están confiados que alzarán por primera vez el trofeo Vince Lombardi.“El mejor quarterback de la historia, pero eso no significa que es invencible”, dijo Jenkins sobre Brady.

