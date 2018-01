Harrison sólo piensa en ganar tercer anillo

Foxborough, Massachusetts— James Harrison vuelve al Super Bowl.Y dice que lo único en lo que se ha enfocado es en ganar un tercer campeonato.Todo lo demás es secundario para el apoyador de 39 años de los Patriotas, quien ha prosperado en su nuevo rol con el equipo que una vez fue su rival.“Esa es la meta. Ganar el trofeo Lombardi. Y hay un solo ganador”, dijo Harrison mientras se preparaba para hacer su primer viaje al Super Bowl desde la temporada del 2008, cuando capturó su segundo anillo con Pittsburgh.Ya no quiere hablar sobre su abrupta despedida de los Acereros el mes pasado ni de lo que sugieren sus ex compañeros de equipo, de que fue Harrison quien pidió ser liberado tras sus quejas sobre el tiempo que le daban para jugar.En un post en Instagram días después de unirse a los Patriotas, Harrison respondió de manera directa a sus críticos: “Si hubo quienes llegaron a pensar que yo había firmado un contrato a dos años con un equipo de la NFL a mi edad de 39 años para quedarme sentado en la banca y cobrar un cheque y recibir un trofeo de participación, estaban muy equivocados. No firmé un contrato para quedarme en la banca como porrista”.Harrison, el líder en derribos de los Acereros, con 80 y medio en 14 temporadas en Pittsburgh, participó en tan sólo cinco partidos y jugó por un total de 38 saques para ellos en esta temporada. Obtuvo un único derribo. Sus cinco participaciones fueron las menos que tuvo desde su primera temporada en Pittsburgh en el 2002.Tras haber sido liberado el 23 de diciembre, Harrison firmó contrato con Nueva Inglaterra a tiempo para jugar en el partido de cierre de temporada regular de los Patriotas contra los Jets. Obtuvo tres tacleos, dos derribos y forzó un balón suelto en su debut.En una temporada regular y dos partidos de los playoffs con los Patriotas, ya ha participado en 89 saques de balón.“Hago todo lo que ellos me pidan que haga”, dijo Harrison.

