Ridículo merengue

Madrid— Real Madrid pasó de la euforia de su triunfo más contundente de la temporada al mayor ridículo ayer, y otra vez el técnico Zinedine Zidane y sus jugadores están en aprietos.Luego de aplastar 7-1 al Deportivo La Coruña para levantar la ilusión de sus aficionados tras una racha de magros resultados, ayer cayó fulminado 2-1 ante Leganés en su estadio Santiago Bernabeú, y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey.La debacle en el torneo de copa doméstico fue el más reciente tropiezo del Madrid en lo que ha sido una temporada decepcionante.Marchan en el cuarto puesto de la liga española, a 19 puntos del líder Barcelona y con un partido pendiente. La única oportunidad realista de conseguir un título esta temporada será en la Liga de Campeones, donde se las verá con el Paris Saint-Germain por los octavos de final.Sin Cristiano Ronaldo y otros titulares habituales, el Madrid no pudo sostener el triunfo 1-0 del partido de ida, hundiéndose por los goles de visitante al saldarse un 2-2 en el marcador global.La afición del Bernabéu abucheó sin piedad a los jugadores merengues tras la derrota, con Zidane muy cuestionado por apelar a tantos suplentes.“Yo soy el responsable de esto. Es un fracaso, estoy muy decepcionado”, dijo Zidane. “Que nadie dude que voy a asumir la responsabilidad”.“Sí, es mi peor noche desde que soy entrenador del Madrid. No me arrepiento de cómo lo he planteado”, añadió Zidane. “Asumo siempre lo que hago... Estoy enfadado y no entiendo algunas cosas. Ahora hay que ver cómo lo vamos a hacer para levantarnos. No hay que tirar todo, pero hoy es un palo duro”.Leganés se adelantó a los 30 minutos con el tanto de Javi Eraso, un remate desde fuera del área. Karim Benzema logró nivelar para los actuales campeones de Europa y España con una definición dentro del área al despuntar el segundo tiempo, pero el volante brasileño Gabriel Pires anotó el gol decisivo para los visitantes con un cabezazo a los 55 minutos.“Es una sensación y una emoción muy grande”, dijo Pires. “Desde fuera, nadie lo creía que esto fuera posible. Es verdad que el equipo creyó que se podía hacer. Hemos conseguido una cosa muy grande y toca disfrutarlo”.

