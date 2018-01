Se 'agiganta'

Foxborough, Massachusetts— Danny Amendola es del tipo de jugadores que prefiere el entrenador Bill Belichick.Después de lidiar con lesiones durante todo 2016, el receptor de 1,80 metros de estatura y 81 kilogramos ha gozado de algunos de sus mejores momentos en las cinco temporadas que tiene con los Patriotas durante sus últimas dos apariciones en playoffs.Todo comenzó el año pasado con su recepción de touchdown y la conversión de dos puntos durante el triunfo de Nueva Inglaterra en el que borraron una desventaja de 25 puntos contra Atlanta en el Super Bowl.En estos playoffs Amendola ha tanto o más confiable confiable. Durante el triunfo sobre Tennessee en la ronda divisional, terminó 11 recepciones e impuso una marca personal en postemporada con 112 yardas.Una semana después logró dos recepciones de touchdown, incluyendo la del triunfo, en la victoria sobre Jacksonville en el duelo por el campeonato de la AFC. Llega a su tercer Super Bowl como líder del equipo en recepciones, yardas y touchdowns en estos playoffs.“Cuando uno busca ‘buen jugador de futbol americano’ en el diccionario, aparece su fotografía”, dijo Belichick sobre el receptor de 32 años de edad. “No importa lo que sea. Devolver despejes, tercer down, una gran jugada, zona roja, recuperar una patada corta –hace lo que sea que necesitemos”.A menudo la tercera opción de Tom Brady en el juego aéreo detrás de Rob Gronkowski y Julian Edelman, Amendola reestructuró su contrato antes del inicio de esta temporada para permanecer en Nueva Inglaterra.“Tengo muchos buenos recuerdos aquí”, comentó. “Cualquier cosa negativa o cualquier cosa que haya intentado obstaculizarme, la ignoro y me enfoco en las cosas positivas que me han pasado en este lugar los últimos cinco años”.Belichick da el crédito de reconocer el potencial de Amendola al coordinador ofensivo de los Patriotas Josh McDaniels, en ese entonces con los Carneros de San Luis, en donde coincidió con el jugador en 2011.Amendola firmó originalmente con Dallas como agente libre no seleccionado en el Draft después de dejar la Universidad de Texas Tech en 2008. Después de breves estadías en los equipos de prácticas de Vaqueros y las Águilas de Filadelfia, jugaba su tercera temporada con los Carneros cuando captó la atención de McDaniels.“Vieron a un buen jugador en San Luis, pero no vieron todo lo positivo tras bambalinas que se pueden ver cuando ya tienes a un jugador en tu equipo”, dijo Belichick. “Josh se dio cuenta de eso y nos hizo saber todo lo que puede hacer Danny y lo bien que lo hace”.

