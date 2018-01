Con un contundente 13-4, los Coyotes de El Paso rompieron el viernes anterior una racha de cinco derrotas consecutivas y estas noche buscarán que la inyección de ánimo que les dio esa victoria les ayude para vencer y quitarle lo invicto al Monterrey Flash, equipo al que no han podido vencer en tres encuentros en la presente temporada de la Major Arena Soccer League.El encuentro dará inicio a las 7:35 pm en el Coliseo de El Paso.Los Coyotes requieren también del triunfo para mantenerse cerca de los Soles de Sonora en la pelea por el segundo lugar de la División Oeste, en la que los paseños caminan en tercer lugar con un récord de seis victorias por siete derrotas, mientras que los sonorenses son segundos con marca de 8-6.De ganar hoy, los aulladores podrían sumar su octavo triunfo el próximo domingo, cuando visiten a los Barracudas de Rio Grande Valley, último lugar de este sector con apenas tres juegos ganados por 12 perdidos.Los Soles jugarán mañana ante el Ontario Fury en California y el sábado en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo recibirán a Tacoma. Ontario ocupa el segundo lugar de la División Pacífico con 7-7 Tacoma el tercero con 7-8, por lo que en el papel no serán rivales fáciles para Sonora.La combinación de dos triunfos de Coyotes y dos derrotas de Soles dejaría a ambas escuadras empatadas en juegos ganados con ocho, pero El Paso con un juego menos.Sin embargo, esta noche el equipo aullador, dirigido ahora por Jesús Enríquez, tendrá una prueba por demás difícil ante el equipo más fuerte de la liga, el Flash de Monterrey, que en 13 partidos aún no sabe lo que es perder y que ya le ganó a los fronterizos el tres ocasiones.El primer enfrentamiento se dio el pasado 14 de diciembre, cuando los regiomontanos visitaron el Coliseo y se llevaron la victoria 8 goles a 4. Tres días después, El Paso viajó a tierras regiomontanas para jugar en la Arena Monterrey y el resultado una vez más fue favorable al Flash, en esa ocasión 9 a 5. Y el 7 de enero de este año, los Coyotes visitaron por segunda vez a los regios, que ganaron 7-5.El entrenador de la escuadra fronteriza, Jesús Enríquez, dijo que enfrentar a un equipo invicto será una prueba muy fuerte, pero que la victoria del viernes anterior les ha dado mucha fuerza y motivación para pelear de tú a tú y propinarle la primera derrota al Monterrey.

