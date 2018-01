Camina Federer a semis en Abierto de Australia

Melbourne, Australia— Roger Federer se enojó con el umpire por una falla tecnológica en el Abierto de Australia, aunque utilizó ese inusual exabrupto como motivación en su duelo por los cuartos de final.Y parece que funcionó.El suizo de 36 años se convirtió en el semifinalista de mayor edad en Melbourne Park en 41 años, al derrotar ayer por 7-6 (1), 6-3, 6-4 a Tomas Berdych para avanzar a la penúltima ronda, donde se topará con un oponente de la denominada “próxima generación” de estrellas del tenis.Se trata de Hyeon Chung, el primer surcoreano que accede a las semifinales de un Grand Slam y, con 21 años, el tenista más joven que se instala en esta etapa de un Major desde 2010.La victoria de Federer extendió su racha a 14 triunfos en los cuartos de final del Abierto de Australia, además de ganar sus nueve últimos enfrentamientos contra Berdych. El dueño de 19 títulos de Grand Slam tiene ventaja de 20-6 en los duelos con el checo, incluyendo triunfos en sus cinco partidos en Melbourne Park.Federer superó un inicio dubitativo en el que cedió su primer servicio y, en un arranque poco habitual en él, cuestionó una decisión del umpire Fergus Murphy por un fallo tecnológico. Cuando Berdych sacaba por el primer set en el noveno game, Federer apeló una decisión en una raya.Después de un largo retraso, Murphy se comunicó con la sala de controles y confirmó que no se podía presentar la gráfica de la repetición en la pantalla del estadio, además de decir que la decisión original era válida. Cuando agregó que Federer se había quedado sin apelaciones para el resto del set, el suizo se acercó a la silla del juez y los gritos del público se intensificaron.“Sí, pero no me puedes quitar mi apelación”, dijo Federer a Murphy. “¿Estás seguro de esto? ¿Estás de acuerdo?”.Siete puntos después, quebró el saque a Berdych, y finalmente ganó el desempate. Luego se apoderó del partido.

