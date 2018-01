Un triple empate se generó en el Grupo 5, luego de la derrota de tres goles por cero por parte de Bravos de Juárez ante Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en actividad de la jornada tres de la Copa MX.Los primeros 45 minutos de partido fueron pasados por un torrencial aguacero, situación que fue bien aprovechada por el equipo local, que se adaptó mucho mejor a las condiciones y le dio sustento a su propuesta futbolística.Bravos fue de inicio con Iván Vázquez en el arco, Alejandro García, Luis López, Wesly Decas y Magno Aparecido en la zona baja. Mauro Fernández, Jaime Toledo, Raúl Enríquez e Irving Ávalos en media cancha. Leandro Carrijo y Metheus Cotulio formaron en binomio en el ataque.Pumas comenzó a mostrar peligrosidad en los albores del encuentro. La primera aproximación fue de Pablo Barrera, quien llegó a buena zona, pero sacó un centro impreciso que no encontró compañero.Con una tibia respuesta por parte de Mauro Fernández, que puso un centro que cortó el arquero Bernabé Magaña, la escuadra universitaria mantuvo la propuesta ofensiva con llegadas claras de gol, pero sin la contundencia necesaria para romper el cero.Cumplidos los primeros 15 minutos de partido el conjunto que dirige David Patiño generó los espacios y en más de una ocasión puso en serios predicamentos la zona baja de Bravos, pero tanto Roberto Daniel Ramírez, como Eduardo Figueroa no lograban meterla.Metido en su propia cancha, el equipo juarense intentó responder con un futbol mucho más elaborado, pero después de cruzar el ecuador del terreno de juego perdía profundidad y claridad.La primera tarjeta amarilla del encuentro se le mostró a Mauro Formica, al minuto 27, tras fingir una falta dentro del área, que el árbitro central no le compró.Cuando Bravos pudo cortarle los circuitos por los costados al equipo capitalino, el disparo de media y larga distancia fue una alternativa para los felinos, pero debido a lo mojado de la cancha el propósito de vencer a Vázquez Mellado era una tarea complicada.Fue al minuto 33 de tiempo corrido, cuando el partido parecía controlado por la visita, que el conjunto universitario perforó la puerta juarense.Tras recibir un pase de Pablo Barrera, Kevin Rafael Escamilla golpeó la esférica de pierna derecha bastantes metros fuera del área grande, para sorprender al arquero Iván Vázquez, que pese a la estirada no pudo evitar la anotación.Cinco minutos después Abraham González puso el 2-0 en una triangulación dentro del área, que dejó como simples espectadores a los jugadores de marca del equipo fronterizo.La estocada final la dio el equipo capitalino al 87’ de acción con la anotación de Alan Omar Mendoza.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.