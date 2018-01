Atope en el aspecto anímico por la marcha invicta en cuatro juegos -tres de ellos en el Ascenso MX–, en los que tienen tres victorias y un empate, los Bravos FC Juárez, líderes en el Grupo 5, en la Copa MX, visitarán hoy, a las 20:00 horas, a Pumas UNAM, en la fecha tres de la justa.“El equipo ha adquirido confianza, a pesar de que están jugando unos en la Liga, otros en la Copa, los muchachos andan muy bien y, para este partido, la motivación está al tope. Se lleva muy buen paso, en cuatro partidos, tres victorias y un empate y, bueno, vamos con toda la ilusión de sacar un buen resultado y darle una alegría más a nuestra gente”, declaró Miguel de Jesús Fuentes, técnico del conjunto local.Precedidos por la victoria de tres goles a uno sobre Lobos BUAP, en la fecha uno, el miércoles 10 de enero y, tras el descanso de la jornada dos, los Bravos saltarán esta noche a la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México, con el plus de medirse a un club de Primera División Nacional.El representativo azul y oro es considerado uno de los ‘Cuatro Grandes’ en el futbol mexicano junto a Cruz Azul, América y Chivas.“Para uno es muy ‘padre’ jugar un partido profesional en un estadio mundialista y contra Pumas”, expuso Fuentes Razo.En contraste a la marcha de los Bravos en la Copa MX, los felinos que dirige David Patiño cayeron dos goles a cero ante Lobos BUAP, en su presentación en el torneo, el miércoles anterior.Consciente de la calidad de los felinos, Fuentes anticipó que el partido será complicado, pero los Bravos están más preocupados por ellos y su fuerza se basa en el grupo.“Trataremos de hacer un buen partido, un partido inteligente y buscar los tres puntos”, dijo.Fuentes indicó que para este cotejo no fueron contemplados los delanteros colombianos Johan Arango y Carlos Alberto Ibargüen, pues sus pases internacionales aún no llegan.“Todo el papeleo que le correspondía al club por parte de nuestra directiva está hecho, también el club colombiano. Solamente es el CTI, de Federación a Federación, es lo único que hace falta”, mencionó.El encuentro de esta noche frente a Pumas UNAM, marcará el inicio de una serie de once partidos que los Bravos sostendrán de aquí a marzo, en ambos torneos.De ellos, dos serán esta semana, frente a los capitalinos hoy y contra Potros UAEM, el sábado 27, en el Ascenso MX.Por esta razón, el plantel de los Bravos trabaja en dos grupos y de manera diferente.“Los que van a jugar la Copa están trabajando ahorita en la cuestión táctica, el grupo que juega la Liga trabajó físicamente y así va a ser de aquí hasta que terminen los dos torneos”, expuso.Aunque la forma de trabajar es distinta, los jugadores estarán bajo la misma cuestión táctica y metodología, precisó.Fuentes Razo destacó que cuatro jugadores que llegaron del equipo de Tercera División saldrán a la banca hoy en la noche, con la idea que empiecen a tener participación y roce para que crezcan.En torno a los lesionados, Rodrigo Prieto y Willian Antunes trabajaron al parejo que sus compañeros el lunes, pero no viajaron, pues dijo, serán llevados de menos a más.Recuperado de un desgarre, Magno Aparecido jugará sus primeros minutos en el Clausura 2018 con los Bravos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.