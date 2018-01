Brady no es invencible: Jenkins

Filadelfia— La confianza era rebosante dentro de los vestidores de las Águilas de Filadelfia luego de la paliza 38-7 del pasado domingo sobre los Vikingos de Minnesota en el juego de campeonato de la NFC.El safety Malcolm Jenkins, líder del equipo, habló con propia certeza acerca del éxito que el equipo tendrá, incluso ante los cinco veces campeones del Super Bowl.“Los Patriotas han estado en este juego tantas veces que los vemos como el máximo estándar de la Liga. Y, en una temporada donde han dudado de nosotros todo el año, para mí, estamos al mismo nivel con un equipo con tal legado como ellos”, dijo Jenkins. “Es parte de la historia. Cuando terminemos con esto, y regresemos como campeones del Super Bowl, todo será historia”.Jenkins sabe que su defensa llega muy encendida al Super Bowl LII. Ha permitido 33 puntos totales en sus últimos cuatro partidos, incluyendo sólo 17 en dos partidos de playoffs. La unidad de Jim Schwartz forzó tres cortes de balón contra los Vikingos y le negó a Minnesota puntos en sus tres viajes a la zona roja.Lo que es más, Jenkins cree que las Águilas tienen el personal para manejar lo que el mariscal Tom Brady y el ataque de los Patriotas tengan para ellos el 4 de febrero.“Es una de esas cosas, ¿sabes? Creo que somos algo que puede contra ellos”, dijo. “Obviamente ellos tienen un gran sistema, una gran ofensiva, probablemente el mejor mariscal de la historia, un gran ala cerrada, receptores veloces. Tienen un buen esquema, y aislan a sus jugadores, pero si hay una defensa que puede igualarlos en nivel, creo que es ésta, así que estamos ansiosos por jugar contra ellos”.La historia de Jenkins contra Nueva Inglaterra puede estar influyendo en su análisis. La última vez que estos equipos se enfrentaron –en diciembre del 2015– Jenkins regresó un pase interceptado 99 yardas para anotación en un triiunfo 35-28 de las Águilas. También tiene 1.5 capturas de por vida contra los Patriotas.Pero además, sus palabras representan la mentalidad del equipo, que se ha sobrepuesto a una pérdida tras otra de jugadores clave en ruta hacia la primera aparición en un Super Bowl desde la temporada del 2004: una derrota 24-21 ante Nueva Inglaterra. Ha habido un aire de desafío en estos Águilas toda la temporada y ello continúa a pesar de ser el equipo más desfavorecido en un Super Bowl desde el 2009.“El mejor mariscal de la historia, pero eso no significa que sea invencible”, djo Jenkins de Brady. “Tenemos un destino al cual llegar, no importa quién esté frente a nosotros, tenemos a dónde ir. No estamos preocupados por lo que nos topemos. Vamos a pasar por lo que sea que esté ahí”.

