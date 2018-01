Rescata empate

Los Mochis— Los Rayos se metieron a la cancha de los Murciélagos anoche en la tercera jornada de la Copa MX y rescataron un punto para seguir en el primer lugar del grupo seis de la competencia.Mauricio Castañeda adelantó apenas al minuto 13 al conjunto local, que pudo mantener a raya a la ofensiva visitante e incluso antes del empate pudo aumentar la ventaja, sin embargo no pudo concretar la jugada de mayor peligro que generó.Necaxa encontró el tanto de la igualada gracias a un remate de cabeza de Bryan Cocula que incrustó en la portería rival cuando el reloj rebasaba el minuto 65.Ya no hubo tiempo para ningún equipo y tuvieron que conformarse con una unidad, la primera de la competencia para Los Mochis y la cuarta para los de Aguascalientes, que en la jornada cuatro visitarán al Zacatepec.Venados 1, Cafetaleros 2Mérida— Con una victoria apretada, y que estuvo e riesgo en los últimos minutos, los Cafetaleros de Tapachula se impusieron 2-1 como vistantes a los Venados de Mérida y tomaron el liderato del Grupo 1.Los goles de Yoel Bárcenas, cuando apenas iniciaba la parte complementaria, y uno más de Leonardo Ramos al minuto 58 le dieron al cuadro chiapaneco las tres unidades, con las que dejó en el segundo lugar del sector al León y en último, con cero puntos, al equipo yucateco.Ya en la recta final del partido los locales metieron presión cuando Luciano Nequecaur de penal al minuto 80 recortó distancias. Sin embargo no alcanzó el tiempo y el conjunto dirigido por Bruno Marioni se apuntó su segunda derrota del torneo.En la siguiente jornada de la competencia, los líderes descansarán, mientras que la Fiera visitará a los Venados el próximo martes 6 de febrero.Celaya 0, Pachuca 1Celaya— El conjunto del Pachuca sufrió demasiado para poder vencer al Celaya en la Copa MX y con eso meterse a la pelea en el Grupo 8 del torneo por un boleto a la siguiente ronda. Los Tuzos tuvieron que esperar hasta los últimos minutos para obtener la victoria 1-0.La anotación que le dio el triunfo a los hidalguenses fue a los 84 minutos por conducto del joven Edgar Ayala, quien le ganó la marca a la zaga para rematar de media vuelta ante la salida del arquero y con eso meter en la pelea a Pachuca en la Copa MX.Cimarrones 2, Querétaro 0Hermosillo— Cimarrones se llevó los primeros tres puntos de esta Copa MX Clausura 2018 al vencer en casa a Querétaro por marcador de 2-0 dentro del Grupo 9.Un gol en cada tiempo, el primero llegó a los 25 minutos por conducto de Mathews Gómez, en una escapada que definió con un tiro pegado al poste tras eludir a un rival dentro del área.Antes, Miguel Vallejo había fallado una pena máxima, disparo que fue bien detenido por parte del arquero Gil Alcalá.En la segunda mitad, otro nuevo contragolpe conducido por Ricardo Peña terminó con el tiro dentro del área cruzado para colocar el marcador final.Con este resultado, los tres integrantes del Grupo 9, Morelia, Querétaro y Cimarrones se quedan con 3 puntos luego de dos encuentros de cada escuadra.Puebla 0, Oaxaca 0Puebla, Puebla— La Franja desperdició la oportunidad de enfilarse a la siguiente ronda de la Copa MX y de paso revivió a La Máquina.Además, no pudo sumar su segundo triunfo consecutivo tras empatar en casa 0-0 contra los Alebrijes de Oaxaca, conjunto campeón de la Liga de Ascenso MX.Poblanos y oaxaqueños llegaron a cuatro puntos para mantenerse en los primeros dos lugares del Grupo 2, donde el Cruz Azul se está quedando rezagado con cero unidades.Lo más destacado del primer tiempo fue el error del guardameta uruguayo Nicolás Vikonis, quien hizo su debut con el equipo de Enrique Meza, que estuvo cerca de marcarse un autogol.Tras un balón retrasado, el arquero intentó despejar pero estaba mal parado y pateó mal la esférica, que por poco se le cuela en su portería.Jesús Escoboza pudo darle la ventaja al Puebla en dos ocasiones, pero uno de sus remates se estrelló en el poste y el otro se fue a la tribuna.JUEGOS PARA HOYSantos vs Toluca6:00 p.m. / TDNJaiba Brava vs Atlas6:00 p.m. / ESPNMonterrey vs Correcaminos7:30 p.m. / Televisa

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.