Confirman a Chihuahua como sede de Olimpiada Nacional

El director del Instituto Chihua-huense del Deporte y Cultura Física (ICHD), Juan Pedro Santa Rosa González informó que el estado de Chihuahua recibió por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física (Conade) la confirmación como sede de la Olimpiada Nacional y el Nacional Juvenil 2018.“Fue el subdirector de Cultura Física de la Conade Manuel Portilla quien nos informó vía telefónica que el estado de Chihuahua ha sido ratificado para la organización de la Olimpiada y el Nacional, donde contaremos con nueve deportes individuales y nueve más de conjunto”, detalló Juan Pedro Santa Rosa.Tentativamente el calendario de competencia sería del 12 de mayo al 25 de junio y los deportes que estarán en Chihuahua serán; racquetbol, basquetbol, softbol, bádminton, rugby, beisbol, futbol asociación, handball, boxeo, gimnasia de trampolín, rítmica y artística, hockey on line, taekwondo, voleibol de sala y playa, karate do, además de los de exhibición futbol americano y rodeo.“Hemos estado trabajando desde hace varios meses en este evento, considerado el de mayor trascendencia en México, recibiremos cerca de 12 mil deportistas, justamente hace unos días concretamos acuerdos en Ciudad Juárez donde probablemente se nos autoricen enviar cuatro disciplinas, en la capital ya tenemos muy avanzada la logística, sólo esperamos la visita del representante de la Conade para empatar temas”, finalizó.Ante la iniciativa de otorgarle algunos deportes a Juárez, señaló que dicha medida eleva los costos del ICHD, pero no será una limitante de darle a la frontera el lugar que merece.

