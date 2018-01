En tanto, Juan Pedro Plascencia, jurisdiccional de la Zona Uno de Beisbol, indicó que ya no busca más jugadores dentro del estado para realizar algún cambio, hoy, en Chihuahua, se llevará a cabo la segunda reunión de la Liga Estatal de Beisbol, tras la cual, se conocerá el rol de juegos para el Campeonato Estatal de Primera Fuerza, previsto para mayo próximo.“Te soy sincero, yo ahorita ya no estoy buscando a nadie en el estado. Ya estoy buscando fuera y lo que es pitcheo”, afirmó.Plascencia Chávez comentó que los peloteros en los que Ciudad Juárez pudiera tener interés, ya están contemplados por otros equipos.“Entonces, ya ahorita no hay así una intención de alguien de los otros equipos. Ahorita, más bien, estamos buscando fuera de aquí”, dijo.A su vez, Francisco Javier Fierro, presidente de la Liga y de la Asociación Estatal de Beisbol, informó que este día se determinará el sistema de competencia para la justa estatal.Fierro Flores apuntó que se analizarán varias propuestas de alguna de las zonas como el hecho que califiquen ocho equipos a los playoffs y que queden seis, una serie después.“Traemos dos roles. No sabemos ahorita todavía, lo vamos a poner a consideración cuál de los dos es el mejor, el que vean que puede ser más positivo para el torneo”, expuso.Fierro adelantó que también se tratará el tema de los apoyos al equipo Soles de Ojinaga y se definirá la cantidad de préstamos.Otro de los asuntos a analizar, es el de los peloteros clasificados con varios años en el estado, tienen familia aquí y ya echaron raíces en suelo chihuahuense.Mencionó que se estudiará la posibilidad de quietarles el mote de ‘clasificados’, entre otras propuestas de los jurisdiccionales.En cuanto a posibles cambios de jugadores, comentó que hay unas fichas ahí para transferir, pero no se las han pasado todavía.Dentro de los equipos involucrados, comentó que están Chihuahua y Camargo, Cuauhtémoc con Nuevo Casas Grandes y Jiménez.Expuso que hasta ahora sólo son nueve folios firmados, mismos que han sido publicados en la página de la Liga Estatal de Beisbol.

