Impacta consistencia defensiva de Flowers

Foxborough, Massachusetts— Al igual que la mayoría de los jugadores de los Patriotas, Trey Flowers por lo general se mantiene lejos de los reflectores.Pero Flowers tuvo su más grande impacto en el campo y emergió como una parte importante de la defensa durante las campañas rumbo al Super Bowl de las dos temporadas pasadas.Flowers se ausentó tan sólo de un único partido durante su temporada de novato en el 2015 antes de ser puesto en la reserva de los lesionados debido a problemas en una de sus rodillas y en su hombro.Regresó en el 2016 y participó en todos los 16 partidos de la temporada regular, encabezando al equipo con siete derribos. Su producción continuó en los playoffs, donde agregó otros dos y medio derribos más.El jugador de 24 años se ha visto igual de impresionante esta temporada.Flowers volvió a encabezar al equipo con seis y medio derribos, a pesar de haberse ausentado de dos partidos consecutivos en diciembre con una lesión en sus costillas. Pero acumuló 12 tacleos y un medio derribo en sus últimos tres partidos, siendo su mejor racha en la temporada regular.También ha agregado otro derribo y ocho tacleos desde el comienzo de la postemporada.Flowers da crédito a la preparación a la que la defensa se somete cada semana de crear las oportunidades que ha tenido.“Creo que muchos jugadores tienen la capacidad de hacer jugadas muy importantes en cualquier momento”, dijo Flowers. “Se cuenta con una gran cantidad de armadores de jugadas en estos vestidores, así que sólo es una de esas cosas en la que se tiene que lidiar con todos nosotros. Una vez que todos nos preparemos bien y estemos listos para el partido y cosas como esa, en cualquier momento alguien puede hacer una jugada”.Dijo también que el haber regresado al Super Bowl es prueba suficiente de cuánto la defensa ha progresado desde que llegó a calificar en el último lugar en la NFL por nueve semanas consecutivas durante la temporada regular.“Es asombroso. Tan sólo la manera en que logramos llegar al Super Bowl”, dijo Flowers. “Se necesitó de un esfuerzo total en los partidos. Se necesitó de todos para lograrlo. Es asombroso”.El capitán defensivo, Devin McCourty, dijo que el tiempo que Flowers le ha dedicado al equipo en el transcurso de las últimas dos temporadas es muy apreciado por sus compañeros de equipo.“Si ustedes hablan con Trey verán que él no habla mucho. No es un hombre de muchas palabras”, dijo McCourty. “Creo que esa es la cosa que yo veo en él, cuando siente que es momento de decir algo y quiere decir algo, por lo general llega a tener un gran impacto en el equipo debido a que todos nosotros conocemos su ética de trabajo.“Todos sabemos lo importante que es para él jugar bien de manera individual y el éxito del equipo. Cuando él habla, todos tendemos a escuchar”.El entrenador Bill Belichick dijo que Flowers está dando muestra de esa misma condición y habilidad para cerrar los partidos que ellos vieron cuando lo reclutaron por vez primera en Arkansas.Pero al mismo tiempo que Flowers piensa que la defensa ha jugado su mejor futbol en esta postemporada, también está consiente que no se puede dar nada por hecho.

