... y Gigantes contratan a Pat Shurmur

East Rutherford, Nueva Jersey.- Los Gigantes de Nueva York contrataron ayer como su nuevo entrenador a Pat Shurmur, quien hasta la víspera se desempeñaba como coordinador ofensivo de los Vikingos de Minnesota.Nueva York anunció el acuerdo menos de 24 horas después de que Shurmur y los Vikingos cayeron ante las Águilas de Filadelfia en la final de la Conferencia Nacional.Shurmur, de 52 años, reemplaza a Ben McAdoo, destituido a comienzos del mes de diciembre, cuando el equipo tenía una foja de 2-10 y el entrenador enfrentaba el disgusto de los dueños y los fanáticos por la forma en que envió al banquillo al mariscal Eli Manning, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso del Super Bowl.El coordinador defensivo Steve Spagnuolo sustituyó a McAdoo durante los últimos cuatro duelos de la campaña, con un récord de 1-3.Shurmur fue uno de cinco candidatos entrevistados por los Gigantes. No ocupaba el puesto de entrenador desde 2011-12, cuando estuvo al frente de Cleveland.“Tiene un currículum sobresaliente en el desarrollo de jóvenes, y está claro que sus jugadores responden a su guía y dirección”, afirmaron los copropietarios de los Gigantes, John Mara y Steve Tisch, en un comunicado. “Entrevistamos a seis candidatos talentosos y capacitados, y sentimos que Pat, con su visión y experiencia, es la persona idónea para liderar nuestro equipo”.Los Gigantes no presentarán formalmente a Shurmur sino hasta el viernes. Una tormenta invernal en el norte de Estados Unidos le impediría viajar hoy a Nueva Jersey.Shurmur se hará cargo de un equipo vapuleado, que tuvo una foja de 3-13, un año después de avanzar a los playoffs.Mara, el nuevo gerente general Dave Gettleman y el subgerente Kevin Abrams entrevistaron a Shurmur el 6 de enero. Luego de ese encuentro en Minneapolis, Shurmur conversó por teléfono durante una hora con Tisch.“Estoy ansioso por comenzar el trabajo con Pat”, aseveró Gettleman. “Sé que él aportará probablemente el tipo de liderazgo que necesitamos para que nuestro equipo vuelva al lugar que le pertenece. He seguido la carrera de Pat durante muchos años, y él ha tenido mucho éxito adondequiera que ha ido”.

