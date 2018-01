Desea la titularidad

Ciudad de México.- Pablo Barrera está obstinado en volver a la titularidad.Después de una lesión en el hombro izquierdo que lo alejó del 11 inicial de David Patiño para el arranque del torneo, el “Dinamita” quiere volver a retomar su lugar en el cuadro universitario, luego de hilar par de encuentros entrando como cambio con los del Pedregal.“No, no, para nada (acostumbrarse a ser un relevo). Yo busco ser titular, cada vez que me den minutos, haré lo mejor posible para ser titular.“Sí está bien entrar de cambio, ayudar al equipo, pero en mi mente solamente es entrar de inicio y aportar lo mismo que hago de cambio”, declaró el mediocampista de la UNAM.El último año y el arranque del Clausura 2018 ha sido un calvario para el canterano universitario.En el Clausura 2017 se perdió las últimas cuatro fechas, en abril fue sometido a una cirugía de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de la que volvió antes de lo esperado para disputar cinco compromisos en el cierre de año y ganarse la cinta de capitán, que no pudo estrenar este calendario por un choque que tuvo en el entrenamiento y que lo dejó sin minutos en la fecha uno ante los Tuzos.No procede apelación de MatheusMatheus Uribe no la libró y por ello estará ausente del partido contra el Atlas el sábado en el Estadio Azteca.La Comisión Disciplinaria de la FMF ratificó la decisión del árbitro Luis Enrique Santander, quien le mostró la roja al colombiano cuando éste contactó el rostro del chileno Nicolás Castillo y no el balón en un intento de chilena durante el Pumas vs. América.“En relación a la denuncia de Error Manifiesto presentada por el Club América, se informa que una vez llevada a cabo la investigación vinculada con la expulsión del jugador Andrés Mateus Uribe Villa correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Clausura 2018 de la LIGA MX disputado entre los clubes UNAM vs. América y después de haber analizado la jugada correspondiente, así como valorado las pruebas y demás documentos aportados, se hace del conocimiento que no procede dicha solicitud”, publicó el organismo.La Disciplinaria suspendió un duelo a Matheus por ser culpable de juego brusco grave, misma sanción que le aplicó a Ray Anderson Sandoval, de Monarcas.Luis Quiñones, de Toluca, también estará ausente en el duelo de los Diablos Rojos por doble amarilla, mientras que el técnico Hernán Cristante tampoco estará en la banca tras faltar al respeto a los oficiales del partido frente al Atlas.