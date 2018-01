Reporta Donovan con el León

León, Guanajuato.- Landon Donovan ya se puso a las ordenes de La Fiera.Después de una presentación y de cumplir una semana de acondicionamiento personal en Estados Unidos, El Capitán América reportó ayer con la escuadra en León para trabajar al parejo de sus nuevos compañeros.Donovan se colocó la ropa de entrenamiento esmeralda y vivió sus primeros momentos como futbolista de los Panzas Verdes. Eso sí, antes de todo, el estadounidense no se salvó de la ya tradicional “fila india”, como rito de bienvenida, y donde Elías Hernández lo recibió con un golpe en la espalda.Posteriormente, Landon se dio tiempo para convivir con el resto de la plantilla en los vestidores. Ahí la novedad fue que no será el jugador de menor estatura, y todo gracias a la presencia de Luis Montes y Fernando Navarro.“Gracias amigo. Por primera vez en mi carrera no soy lo más corto en el equipo”, expresó en un tuit al Chapito y que provocó la respuesta de Navarro.“Gemelos??? By the way here in León two of us are shorter than you!! Just wanted to point that out”, escribió el lateral esmeralda.El buen ánimo ayudará a la adaptación del atacante, quien todavía no tiene fecha para debutar con su nuevo equipo.