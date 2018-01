Atlético sin Costa para duelo ante Sevilla

Madrid.- El Atlético de Madrid deberá contrarrestar la ausencia de Diego Costa en el encuentro decisivo de la Copa del Rey hoy frente a Sevilla.El Atlético debe anotar al menos dos goles para remontar un marcador de 2-1 en contra sufrido en casa, pero el delantero no jugará debido a una lesión muscular sufrida el sábado en el partido ante Girona en la Liga española.Costa tuvo que ser reemplazado a los 15 minutos de haber iniciado el segundo tiempo del empate por 1-1 en el Estadio Wanda Metropolitano de la capital española. Las pruebas revelaron una lesión que podría dejarlo fuera al menos 10 días.El atacante de 29 años anotó el gol del Atlético en el juego de ida contra Sevilla, pero los visitantes remontaron al cierre para sacar una importante victoria fuera de casa.Costa ha anotado tres goles en cinco partidos desde que debutó con el Atlético en enero. Fue fichado el año pasado pero no pudo jugar hasta este mes por una sanción que impidió al club registrar nuevos integrantes a su plantel.El jugador de antemano se había perdido un juego este año por recibir una tarjeta roja por celebrar demasiado cerca a los aficionados en un encuentro de la liga. Se espera que también se pierda el compromiso liguero frente a Las Palmas, y se desconoce si estará disponible para el choque ante el tercer lugar Valencia, que se halla tres puntos detrás del Atlético.La Copa del Rey ofrece al Atlético su mejor posibilidad de llevarse un título esta temporada. El equipo no superó la fase de grupos de la Liga de Campeones y está 11 puntos debajo del líder de la Liga española Barcelona al iniciar la segunda mitad del torneo.Sevilla, sexto de la Liga, se mide a Manchester United en los octavos de final de la Champions el próximo mes.Bajo la dirección del italiano Vincenzo Montella, el Sevilla ha ganado dos juegos en fila luego de una racha de malos resultados. Derrotó 3-0 al Espanyol el sábado.Real Madrid: corte de Cristiano pudo ser mucho peorLa aparatosa cortada en el rostro de Cristiano Ronaldo pudo haber sido mucho peor, de acuerdo con un video dado a conocer por el Real Madrid ayer.Cristiano sufrió un corte extremadamente cerca de su ojo izquierdo producto de una patada de un defensor del Deportivo La Coruña durante una anotación del portugués dentro del área en la victoria por 7-1 el domingo.El club madridista confirmó que el astro requirió algunas puntadas, y publicó un video sobre el incidente.Cristiano se lanzó de cabeza cerca del manchón penal para su segundo gol del juego en cuestión de minutos. El defensor suizo Fabian Schar, del Deportivo, trató de despejar el balón y terminó impactando el rostro del delantero con su pie derecho.Los médicos lo atendieron pero no lograron detener la sangre, por los que Cristiano tuvo que abandonar el partido a casi cinco minutos del final y pese a que el Madrid de antemano había realizado sus tres cambios permitidos.Mientras salía de la cancha con sangre en su rostro y cuello, el jugador pidió el celular del médico para poder ver la herida. Usando la pantalla del teléfono como espejo, Cristiano evaluó el daño y no pareció contento con lo que vio, haciendo un breve movimiento de cabeza.Si bien el Madrid aseguró que la herida no es seria, no señaló si el portugués estará listo para jugar pronto.

