Renuevan la casa

Nashville, Tennessee.- Mike Vrabel aseguró que nadie está realmente listo para asumir por primera vez el cargo de entrenador en jefe con un equipo de la NFL, pero el más reciente coach de los Titanes de Tennessee siente estar lo más preparado posible gracias a las personas con quienes ha trabajado en la Liga.“Tengo suerte de haber terminado prácticamente un doctorado para entrenadores con la gente con que me he rodeado”, declaró Vrabel.Los Titanes presentaron de manera oficial a Vrabel como su nuevo entrenador en jefe ayer. El sábado habían acordado las condiciones del contrato con Vrabel, justo cinco días después de haber despedido a Mike Mularkey tras la primera victoria de la franquicia en playoffs en 14 años.“Habrá cosas que adopté de Nueva Inglaterra, de Pittsburgh, de Ohio State, de Houston”, añadió Vrabel. “Es decir, habrá cosas que aprendí de todos. Uno recurre a estas experiencias tal como todo mundo lo hace en su vida... Lo agradable es que hay cosas que hacía Billy que no me gustaban, y tengo la oportunidad de cambiarlas. Y hay cosas que Billy hacía y que me gustaban, y voy a usarlas”.Este es el primer puesto como entrenador en jefe para Vrabel, de 42 años, que ganó tres anillos de Super Bowl con Nueva Inglaterra durante sus 14 años de carrera en la NFL como linebacker.Vrabel viene de concluir su primera temporada como coordinador defensivo de los Texanos. Durante sus 14 años como linebacker, jugó con Pittsburgh bajo la rienda del coach Bill Cowher, y con los Patriotas de Bill Belichick, así como los Jefes de Kansas City. En 2011 se integró al cuerpo de entrenadores de su alma mater, Ohio State, para hacerse cargo de los linebackers y linieros defensivos.“No voy a cometer dos veces los mismos errores”, dijo Vrabel.Vrabel fue a Houston en 2014 como entrenador de linebackers con los Texanos por tres temporadas antes de convertirse en coordinador. Los Texanos ganaron la División Sur de la Conferencia Americana en 2015 y 2016 gracias en parte a sus sólidas defensas. La unidad se desplomó esta temporada en medio de lesiones de jugadores clave como J.J. Watt y Whitney Mercilus.Esta fue la primera búsqueda de un entrenador en jefe desde que el gerente general Jon Robinson fue contratado en enero de 2016, dos días antes que los Titanes le retiraran la categoría de interino a Mularkey. Vrabel fue el primer candidato que entrevistó Tennessee después de despedir a Mularkey.

