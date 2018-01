Renuncian varios miembros del Consejo de Gimnasia de EU

Mientras en un juzgado de Michigan este lunes docenas más de mujeres y menores rendían impactantes testimonios como víctimas, la organización que rige la gimnasia en Estados Unidos informó que su director y varios miembros del consejo habían renunciado a raíz de la intensa presión por el caso de abuso sexual donde se involucró a un médico del equipo, dijo The New York Times.La forma en la cual U.S.A. Gymnastics ha manejado el escándalo por el abuso sexual en el que se señala al doctor del equipo nacional Lawrence G. Nassar ha sido motivo de amplias burlas —incluyendo las fuertes críticas de muchas de las gimnastas que han estado hablando desde la semana pasada durante la fase de sentencia de Nassar en un tribunal localizado en el condado Ingham, Michigan.El director del consejo era Paul Parilla. También dimitieron el subdirector, Jay Binder, y la tesorera, Bitsy Kelley.“Nosotros respaldamos sus decisiones de renunciar en este momento”, dijo el lunes el presidente de la federación, Kerry Perry, en comunicado vía Twitter. “Creemos que esta medida nos permitirá seguir adelante de manera más efectiva en la implementación de cambios en el interior de nuestra organización”.El Comité Olímpico de Estados Unidos, que también ha sido criticado por su falta de acción en el caso Nassar, aplaudió las renuncias. Scott Balckmun, el director ejecutivo de comité olímpico, dijo en comunicado que desde octubre su organización había estado contemplando cambios en U.S.A. Gymnastics. Blackmun agregó que dichas pláticas se intensificaron el fin de semana y culminaron cuando dimitieron los tres miembros del consejo.“La familia olímpica les falló a estas atletas y debemos continuar tomando todas las medidas necesarias a fin de asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir nunca”, dijo Blackmun.Mark Jones, un vocero del COEU, dijo que funcionarios de primer nivel del comité olímpico se reunieron el 11 de enero con Parilla y le pidieron su renuncia.El anuncio se dio durante el quinto día en que las mujeres y menores dieran sus declaraciones ante un juez de Michigan, donde está decidiéndose la sentencia por varios cargos de agresión sexual que se le dictará a Nassar. Se espera que rindan testimonio más de 140 mujeres y adolescentes.Muchas de las sobrevivientes que hablaron han acusado a U.S.A Gymnastics de ignorar los abusos, los cuales ocurrieron en el domicilio del doctor Nassar, en gimnasios locales de Michigan y en el centro nacional de entrenamiento de gimnasia femenil.

