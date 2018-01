Independence, Ohio— Mientras que LeBron James y algunos de sus compañeros de equipo practican tiros libres en una de las canastas cercanas, el entrenador Tyronn Lue respondió a preguntas sobre el problemático estado en el que están los Cavaliers, sentado en una silla muy acolchada.Y aunque se mostró tranquilo, la situación de Lue comienza a complicarse.Con los Cavaliers inmersos en una mala racha a mitad de temporada y menos de 24 horas después de una histórica y vergonzosa derrota ante Oklahoma City, Lue dijo que no tiene planes para cambiar sus rotaciones en la alineación de titulares. Pero aunque los fans de Cleveland podrían estar en pánico, Lue parece no estar nervioso.Al menos no lo muestra en público.Los Cavaliers están 4-10 desde el 19 de diciembre, y en las últimas dos semanas han perdido hasta por 28 puntos en Minnesota, por 34 en Toronto y por 24 ante el Thunder, quienes anotaron 148 puntos y empataron un récord por la mayor cantidad de puntos permitidos por Cleveland en un partido regular —una marca que no había sido superada desde 1972.Es un desastre, y un misterio por qué James y los Cavaliers se han colapsado. Ya habían tenido problemas en el pasado, pero esta vez se siente más ominosa que en los tres años anteriores, cuando Cleveland tuvo sus contratiempos, pero aun así llegó a la final.“Esto ha sido más que nada mi experiencia con el equipo, hablando honestamente”, dijo el alero Kyle Korver, quien fue adquirido en enero del año pasado en un intercambio. “El año que llevo aquí, hemos jugado muy bien, y a la vez también muy mal. Parece que esto sucede en oleadas, así que esperemos que venga pronto una oleada positiva”.Con todo lo que les ha salido mal, se podría decir que se necesitaría hacer algunos cambios. Sin embargo, Lue cree que los Cavaliers pueden resolver sus problemas sin ningún tipo de alteración.“Es el mismo grupo con el que ganamos 18 de 19 partidos”, dijo, en referencia a la racha ganadora de Cleveland del 11 de noviembre al 19 de diciembre. “Simplemente tenemos que jugar mejor. Tenemos que ser más sagaces, y eso es en lo que continuaremos trabajando. Es el mismo equipo que ganó 18 de 19 partidos y 13 consecutivos”.Técnicamente, Lue tiene razón. El roster de los Cavaliers no ha sido cambiado —al menos no todavía.

